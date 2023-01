Letzter „Tante-Emma-Laden“ in der Grafschaft schließt seine Türen

Von: Nala Harries

Seit Ewigkeiten in Familienhand: Das Lädchen „Fischer Gemischtwaren“ in Nordholz ist zunächst von „Ullas“ Großeltern geführt worden. Anschließend übernahmen es ihre Eltern und 1985 stieg die heute 69-Jährige mit in das Geschäft ein. © nala harries

Nordholz – Wenn Ursula Drafz am heutigen Tag um 13 Uhr die Tür hinter sich zuzieht, geht eine Ära zu Ende. Denn mit der Aufgabe ihres Geschäfts „Fischer Gemischtwaren“ in Nordholz schließt der einzig übrig gebliebene „Tante-Emma-Laden“ in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya.

Seitdem sie 1985 in das familiengeführte Unternehmen miteinstieg, welches damals noch ihre Eltern und zuvor ihre Großeltern betrieben, stand sie fast täglich hinterm Verkaufstresen – „außer mittwochsnachmittags und sonntags. Da blieb der Laden zu“, erzählt sie. Nach den vielen Jahren ist es für die heute 69-Jährige aber nun an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Der Aufwand sowie die gestiegenen Strompreise seien mittlerweile einfach nicht mehr zu tragen. Bis vor rund zwei Jahren hat „Ulla“, wie die Nordholzerin von vielen genannt wird, noch eine Mitarbeiterin als Unterstützung an ihrer Seite gehabt. Doch seitdem stemme sie das Geschäft ganz allein.

„Ulla“ ist eine Geheimnishüterin: Mit vielen Kunden hat sie in den vergangenen Jahren regelmäßig ein Pläuschchen gehalten. „Ich könnte ein Buch schreiben“, sagt sie und lächelt. © Nala Harries

Neben den Bestellungen der Produkte, unter denen stets auch viele regionale zu finden waren, und den wöchentlichen Einkaufsfahrten nach Bremen, gehörte zu ihren Aufgaben die tägliche Kundenbetreuung. Und die lag „Ulla“ immer sehr am Herzen. Fast jeden, der über ihre Türschwelle trat, kannte die gelernte Einzelhandelskauffrau mit Namen. „Die kamen nicht alle nur aus Nordholz, viele hielten auch auf dem Arbeitsweg bei mir an“, berichtet die Inhaberin. Darunter beispielsweise Kunden aus Siedenburg, Sulingen, Asendorf und zahlreiche aus Wietzen. „Man traf sich hier zum Plaudern. Die Gespräche werden mir besonders fehlen“, sagt „Ulla“ mit Blick auf die heutige Ladenaufgabe.

Die 69-Jährige gilt bei vielen als Geheimnishüterin: „Ich könnte ein Buch schreiben“, meint sie und lächelt. Rund 40 Kunden am Tag – mal mehr, mal weniger – hatte „Ulla“ zu betreuen. Das Praktische daran: Ihr Weg zur Arbeit war nicht weit, denn ihre privaten Räumlichkeiten befinden sich in der oberen Etage des Hauses. „Eine Klingel hat mich auf die Kunden aufmerksam gemacht, wenn ich mal nicht im Laden war.“

Die Menschen, die regelmäßig bei ihr einkauften, würden sich für sie freuen, meint „Ulla“. „Aber sie fragen auch, was ich nun mit der ganzen freien Zeit im Ruhestand anfangen werde“, gibt die Inhaberin aus den Gesprächen wieder. Doch das weiß die 69-Jährige, die mit dem Geschäft ihren Lebensunterhalt bestritt, genau. Viel Radfahren – das ist ihr Plan. Durch den Ladenbetrieb hatte „Ulla“ nur wenig Zeit dafür. „Ich bin noch nie mit dem Fahrrad ums Steinhuder Meer gefahren“, verrät sie, was ganz oben auf ihrer Liste steht. Außerdem wolle die angehende Rentnerin ihre Nichten und Neffen sowie ihre Schwestern besuchen, die in ganz Deutschland verteilt leben.

Bei „Fischer Gemischtwaren“ gibt es alles, was das Herz begehrt. In den Regalen sind neben Mehl und Zucker auch Haushaltshelfer und Deko-Artikel zu finden. © Nala Harries

Der Laden „Fischer Gemischtwaren“ war schon etwas ganz Besonderes. Das findet auch Bürgermeister Heinz Wedekind, der regelmäßig seinen Einkauf dort erledigte. „Ulla ist stets auf Kundenvorlieben eingegangen. Hatten die Großsortimenter beispielsweise ein bestimmtes Produkt nicht im Programm, was sich Kunden jedoch regelmäßig wünschten, hat sie es aufgenommen. Das war fantastisch“, erinnert sich Wedekind. Früher sei die Schule im Ort der Treffpunkt gewesen, an dem man sich austauschen konnte, sie galt sozusagen als die Seele des Dorfes. Diesen Stellenwert habe nach der Schließung des Standorts „Ullas“ Geschäft übernommen. „Daher geht für die Gemeinde heute etwas verloren, aber ich danke Ulla für das persönliche Engagement und gönne ihr natürlich den wohlverdienten Ruhestand“, führt der Bürgermeister aus.

Etwas Besonderes – das trifft wirklich auf den kleinen Laden zu. Denn wer ihn betrat, fühlte sich kurz wie in eine andere Zeit versetzt. Seit dem Umbau 1985 blieb alles so, wie es einmal war. Enge Gänge, kleine Einkaufswagen, braune Fliesen an der Wand. Eine Vitrine erinnert sogar an die Zeit, in der „Ullas“ Eltern noch hinter dem Verkaufstresen standen. „Darin notierten meine Mutter und mein Vater die Namen derjenigen, die haben anschreiben lassen“, erzählt die Inhaberin und blättert in einem kleinen schwarzen Büchlein. „Das durften manche Kunden bei mir auch noch“, gibt sie zu und schmunzelt. Ein richtiger „Tante-Emma-Laden“ eben, dessen Tür sich aber heute für immer schließen wird. Denn einen Nachfolger konnte „Ulla“ nicht überzeugen, das Geschäft weiterzuführen.

