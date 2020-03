Wohnungsbrand in Bücken: Bewohner bringt sich verletzt in Sicherheit

In Bücken ist es am Montagabend zum Brand einer Wohnung gekommen. Der Mieter konnte sich selbst retten, die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Einsatzkräften an.

Bücken - Der Wohnungsbrand ereignete sich laut Angaben der Polizei an der Straße „Am Markt“ in Bücken. Insagesamt wurden rund 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren zum Brand in dem Mehrfamilienhaus, in dem sich auch eine Geschäftsräumlichkeit befindet, gerufen.

Der einzige Mieter der brandbetroffenen Wohnung, ein 54-jähriger Mann, habe sich selbständig ins Freie retten könnte, wurde laut der Polizei jedoch mit Verbrennungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An der betroffenen Wohnung, die sich in einem Anbau befand, entstand umfassender Sachschaden, zusätzlich mussten Feuerwehrkräfte Türen einer angrenzenden Wohnung öffnen, heißt es weiter.

+ Die Feuerwehr musste mehrere Glutnester im Dach des Anbaus ausfindig machen. © Feuerwehr

Hinweise zu Brandursache und Schadenshöhe lagen am Dienstagvormittag noch nicht vor, die Ermittlung der Polizei dauerte zu diesem Zeitpunkt noch an. Die angrenzende L352 musste während des Einsatzes voll gesperrt werden, heißt es abschließend vonseiten der Polizei.

Rubriklistenbild: © Feuerwehr