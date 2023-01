Brand im Fitnessstudio „Invivo“ in Hoya: Schaltkasten der Sauna fängt Feuer

Von: Nala Harries

Unter dem Stichwort „Gebäudebrand mittel“ rücken Feuerwehr, Polizei und der ASB-Rettungsdienst zum Fitnessstudio „Invivo“ in Hoya aus. Dort hat der Schaltschrank an der Sauna gebrannt. © nala harries

Hoya – Sirenenalarm ertönte am 30. Januar gegen 12.15 Uhr in der Stadt Hoya. Daraufhin waren zahlreiche Martinshörner zu hören, und ein Feuerwehrfahrzeug nach dem nächsten sauste über die Straße „Auf dem Kuhkamp“ bis hin zum großen Parkplatz an der Rudolf-Harbig-Straße. Der Schaltkasten der Sauna im Fitnessstudio „Invivo“ stand in Brand.

Ein Besucher hatte das Feuer entdeckt und den Betreiber informiert. Kurze Zeit später lösten auch schon die Rauchmelder aus. Alle Sportler, die sich im Studio befanden, konnten direkt unversehrt ins Freie gelangen, teilt Feuerwehrpressewart Friedrich Brinkmann mit. „Einen Personenschaden gab es nicht“, betont er.

53 Feuerwehrkräfte aus Hoya, Bücken, Mehringen, Duddenhausen und Hoyerhagen mit insgesamt neun Fahrzeugen sind in Hoya im Einsatz. © Nala Harries

Um die Ausbreitung des Feuers auf weitere Räume zu vermeiden, ist unter dem Einsatzstichwort „Gebäudebrand mittel“ direkt ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften alarmiert worden. Wie viele Brandschützer gerufen werden, hänge von dem jeweiligen Einsatzstichwort ab und sei in der sogenannten Alarmierungs- und Ausrückordnung festgeschrieben, erklärt Brinkmann. So kam es, dass gestern insgesamt 53 Feuerwehrleute der Ortswehren Hoya, Bücken, Mehringen, Duddenhausen und Hoyerhagen im Einsatz waren. Darunter befanden sich vier Trupps von Atemschutzgeräteträgern sowie Gemeindebrandmeister Carsten Meyer und sein Stellvertreter Georg Bühmann. Für die Leitung des Einsatzes zeichnete Mario Kramer, stellvertretender Ortsbrandmeister aus Hoya, verantwortlich. Zur Eigensicherung der Einsatzkräfte war außerdem ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) vor Ort, ebenso die Polizei.

„Das Feuer am Schaltschrank konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden“, sagt Brinkmann und verweist darauf, dass die Ursache für den Brand bislang noch unklar sei. Im Anschluss prüften die Einsatzkräfte mithilfe von Wärmebildkameras, ob sich das Feuer möglicherweise in die Zwischendecke ausgebreitet hatte. „Das war aber nicht der Fall“, berichtet der Feuerwehrpressewart. Der Einsatz konnte daher nach rund eineinhalb Stunden beendet werden.

Wie das Fitnessstudio auf seiner Homepage bekannt gab, blieb die Einrichtung gestern aus technischen Gründen geschlossen. Ob der Betrieb heute fortgesetzt werden kann, war bis Redaktionsschluss noch offen.