Feuerwehr zum Brand an der OBS: „Das war leichtsinnig“

Von: Sigi Schritt

Es brannte direkt an der Außenwand eines Klassenraums. © Sigi Schritt

Feuer an der OBS-Fassade: Beamte des Polizeikommissariats Hoya ermitteln

Hoya – Brennendes Papier hat gestern Vormittag einen kleinen Flächenbrand vor einem Gebäudetrakt der Marion-Blumenthal-Oberschule (OBS) Hoya ausgelöst – direkt vor einem Klassenraum, in dem Schüler zu dieser Zeit unterrichtet worden sind. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, lag offenbar an der schnellen Reaktion der Schule.

Das brennende Papier war laut Polizeiangaben auf einen Grünstreifen gefallen, dessen Boden augenscheinlich knochentrocken war.

Das Feuer brach laut Polizei gegen 11.10 Uhr aus. Unter dem Einsatzstichwort „Gebäudebrand – Fassade brennt“ rief die Rettungsleitstelle neben den Stützpunktfeuerwehren Hoya und Bücken ebenso die Ortswehren aus Hoyerhagen und Mehringen. Wie Marion Thiermann, Feuerwehrpressewartin der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, berichtet, seien zusätzlich die beiden Einsatzleitwagen der Samtgemeinde ebenso zum Schulzentrum beordert worden wie die Polizei, zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen des Arbeiter-Samariterbundes aus Hoya.

Zahlreiche vertrocknete Pflanzen waren der Brennstoff: Die Flammen konnten sich laut Feuerwehr wegen der Trockenheit und des leichten Windes relativ schnell verbreiten. Schließlich standen etwa acht Quadratmeter Grünstreifen in Flammen und es bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf weitere Areale ausdehnt.

Lehrkräfte der Schule hatten die Flammen schnell bemerkt und handelten umgehend: Alle Klassen wurden per Lautsprecherdurchsage evakuiert, berichteten zwei Schülerinnen. Während sich die Schüler in Sicherheit brachten, richtete eine Lehrerin einen Feuerlöscher auf den brennenden Untergrund. Der Hausmeister der OBS Hoya nutzte einen im Gebäude angebrachten Löschschlauch, um den betroffenen Bereich vor dem Klassenraum gründlich zu bewässern. Damit war das Feuer gelöscht. „Die Einsatzkräfte kontrollierten kurz die betroffene Stelle und die Fassade, ein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich“, so Marion Thiermann. Die Wehren aus Bücken, Mehringen und Hoyerhagen sowie die Einsatzleitwagen konnten ihre Anfahrt abbrechen.

Nach einer knappen Stunde durften die Schüler wieder zurück in ihre Klassenräume.

Die Schule selbst wollte sich zum Vorfall nicht äußern, bat Vize-Schulleiter Till Stephan um Verständnis.

Zwei Schülerinnen lobten indes die Disziplin ihrer Mitschüler. Sie berichteten positiv davon, wie die Schule gehandelt hat. „Wir sollten schnell unseren Raum verlassen und sollten nichts mitnehmen“, ergänzten sie. Von dem eigentlichen Brand hätten sie selbst nichts bemerkt.

Laut Bericht der Feuerwehr hatten sich jedoch drei Schüler über Übelkeit beklagt. Laut Thiermann bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Schüler mussten aber nicht per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Sache wird möglicherweise ein gerichtliches Nachspiel haben: Die Polizei ermittelt derzeit wegen Fahrlässiger Brandstiftung. Das bestätigte Detlev Frenzel, Einsatz- und Streifendienstleiter des Polizeikommissariats Hoya. Ein zusammengeknülltes, brennendes Papier sei aus dem Fenster geworfen worden. Der Beamte sei erleichtert, dass das Feuer „im Keim erstickt worden“ ist: „Das hätte auch ganz anders ausgehen können.“

Hätten die Lehrerin und der Hausmeister nicht sofort mit den Löscharbeiten begonnen, hätte der Wind das Feuer noch schneller auseinandergetrieben, erklärt Marion Thiermann auf Nachfrage. Die Sprecherin der Samtgemeindefeuerwehr beschreibt ein mögliches, schlimmes Szenario, bei dem die Flammen auf das Gebäude hätten übergehen können. Es habe eine reale Gefahr bestanden, denn „der Brand war unmittelbar an der Fassade“.“ Das weitere Gras und die Büsche hatten keinen Saft, sie hätten schnell in Flammen aufgehen können.“ Außerdem hätten die Fensterscheiben wegen der Hitze springen können, so Thiermann weiter. Es hätten sich Glutnester in der Fassade bilden können. „Herabwerfen von brennendem Papier“ bezeichnet die Feuerwehrsprecherin angesichts dieser trockenen Wetterlage als „leichtsinnig“. Glücklicherweise sei die Sache „wirklich gut ausgegangen“.

Ein Beamter der Polizei schaut sich die Stelle an, wo es gebrannt hatte. © Feuerwehr