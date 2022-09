Feuer-Alarm in Hoya: Einsatz am Schulzentrum

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Eilmeldung: In Hoya gibt es einen Feuerwehr-Einsatz am Schulzentrum. © Blaulicht-News.de

Feuer-Alarm in Hoya: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am späten Montagvormittag ans Schulzentrum an der Straße „Auf dem Kuhmap“ gerufen worden.

Ersten Informationen zufolge brennt es an der Fassade eines Gebäudes. Mehr gibt es hier in Kürze.