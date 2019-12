SG Hoya startet mit dem Sparkassen-Cup ins Jahr 2020 / Änderungen beim Turnier

+ Den Nachwuchs-Fußballern gehört beim Sparkassen-Cup der SG Hoya zwei Tage lang das Parkett der großen Halle im Hoyaer Schul- und Sportzentrum. Foto: SG HOYA

Hoya – Alle Jahre wieder startet die Sportgemeinschaft (SG) Hoya mit dem Sparkassen-Cup in ein neues Jahr. Und daran ändert sich auch 2020 nichts: Von Freitag bis Sonntag, 10. Januar bis 12. Januar, dreht sich in der großen Sporthalle im Schulzentrum an der Rudolf-Harbig-Straße erneut alles um Fußball. Allerdings gibt es bei der bevorstehenden Ausgabe gravierende Veränderungen. Zwei Turnier-Tage gehören nämlich ausschließlich dem Nachwuchs, weshalb die Organisatoren der Sportgemeinschaft die Veranstaltung auch als „Festival für kleine(re) Fußball-Füße“ bezeichnen.