Ein Fest für die Augen

Das Ziel sind eine Million Lichter / Im Jahr 2000 begann Vogt mit dem Schmücken

+ Die Besucher können eine Winterlandschaft mit Pinguinen und Rentieren in Augenschein nehmen.

Calle - Von Bernd Andermann. Für ein buntes Lichtermeer sorgen traditionell in der Adventszeit Nermin und Rolf Vogt vom Weihnachtshaus in Calle. Circa 550 000 Micro und LED- Leuchten sind es mittlerweile, die das Haus erleuchten. Zu den Neuerungen gehört in diesem Jahr unter anderem ein Coca-Cola-Truck, den Rolf Vogt nachbaute und mit 900 LED-Lichtern versah, damit dieser auch in der Dunkelheit gut sichtbar ist.