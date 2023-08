„Sicherheitstag für junge Fahrer“ in Hoya: Anmeldungen ab sofort möglich

Von: Christel Niemann

Der „Sicherheitstag für junge Fahrer“ ist ein gemeinschaftliches Projekt: Mit dabei sind (von links) Fahrlehrer Dietmar Selent, Frank Beutler von der Firma OMT, Michael Rogge von der Verkehrswacht Nienburg, Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer und Heike Bockhop vom Präventionsrat, Polizeihauptkommissar Thomas Oppermann, Ortsbrandmeister Jan Schumacher von der Feuerwehr Bücken und Kommissar Jan Niklas Bösche. © christel niemann

Hoya – Die Sicherheit junger Verkehrsteilnehmer liegt den Verantwortlichen von Samtgemeinde, Polizei, Verkehrswacht Nienburg und dem Präventionsrat der Grafschaft am Herzen, die in enger Kooperation mit der Ortsfeuerwehr Bücken und mit Unterstützung der Fahrschule Selent sowie der Firma Oelschläger Metalltechnik (OMT) am Samstag, 30. September, für 18- bis 25-Jährige den „Sicherheitstag für junge Fahrer“ in Hoya durchführen. Treffpunkt ist um 9 Uhr die Fahrschule Selent (Auf dem Kuhkamp 2).

Die mittlerweile 13. Auflage des Angebots erstreckt sich über rund sieben Stunden, wofür von den Teilnehmern ein Eigenanteil von nur 15 Euro zu zahlen ist, da sowohl die Samtgemeinde als auch der Präventionsrat den Sicherheitstag finanziell unterstützen.

„Nach einer theoretischen Einweisung geht es los und die Gruppe, die maximal 16 Teilnehmer zählen soll, wird geteilt“, skizziert Polizeihauptkommissar Thomas Oppermann das Prozedere, das er gemeinsam mit seinem Kollegen Polizeikommissar Jan Niklas Bösche, vor Ort begleiten wird. Dann lernen die Teilnehmer Lenkradtechnik und Blickführung, erhalten außerdem Brems-, Ausweich- sowie Kurventraining und erfahren mehr über das Abfangen eines schleudernden Fahrzeugs. Auch das veränderte Fahrverhalten eines Wagens auf regennasser Fahrbahn wird simuliert, wofür die Ortsfeuerwehr Bücken sorgt. Gegen Ende des Trainings treffen sich alle noch einmal, um gemeinsam Fragen hinsichtlich der Überbrückung oder des Abschleppens eines Fahrzeugs sowie der Absicherung einer Unfallstelle zu klären.

Die sogenannte Rauschbrille soll am 30. September zum Einsatz kommen. Sie simuliert durch visuelle Verzerrung unterschiedlicher Grade die Beeinträchtigungen nach Alkohol- oder Drogenkonsum. © Christel Niemann

Mit dieser Aktion wollen die Beteiligten einen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit leisten. Dabei wollen sie den jungen Autofahrern, die mit einem erhöhten Prozentsatz in der polizeilichen Unfallstatistik auftauchen würden, ermöglichen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Beherrschung ihres Wagens zu verbessern. Thomas Oppermann unterstreicht, dass allen die Verringerung der Unfallzahlen gerade bei jungen Autofahrern „ein wichtiges Anliegen“ sei. Deshalb werde jeder Teilnehmer in Begleitung eines Lehrers der Fahrschule Selent im Fahrschulwagen auch noch eine Ausfahrt unternehmen, um auf Fehler, wie den Verzicht auf den „Über-die-Schulter-Blick“, sowie auf lokale Unfallschwerpunkte aufmerksam zu machen. Ebenso komme die sogenannte Rauschbrille zum Einsatz, die durch visuelle Verzerrung unterschiedlicher Grade die Beeinträchtigungen nach Alkohol- oder Drogenkonsum simulieren soll.

„Für Fahranfänger, die besonders oft in Unfälle verwickelt sind, ist dieses Angebot sehr sinnvoll“, meint Oppermann, der den Sicherheitstag als wichtige Maßnahme beschreibt. Die fahrerische Kompetenz und Sensibilität junger Fahrer könne erhöht werden, indem sie unter Anleitung Fahrtechniken trainieren, mit denen sie schwierige Fahrsituationen besser bewältigen könnten. „Viele Unfälle resultieren aus Fehlverhalten in kritischen Situationen“, weiß der Experte. Das Training steuere dagegen, indem es die entsprechenden Reaktionen lehre. Oppermann: „Deshalb ist es wichtig, dass die jungen Autofahrer selbst ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln. Dazu besteht beim Lenken von Kurven, beim Bremsen auf den präparierten Gleitflächen, beim Ausweichen vor Hindernissen oder Bremsaktivitäten Gelegenheit.“

Der Polizeihauptkommissar lobte außerdem das konstruktive Miteinander aller an der Vorbereitung und Durchführung Beteiligten und sprach insbesondere Frank Beutler von OMT seinen Dank aus. Denn das Unternehmen stelle nicht nur zum wiederholten Mal kostenlos das Aktionsareal auf seinem Gelände zur Verfügung, sondern stelle darüber hinaus auch das Mittagessen zur Verfügung.

Anmeldungen

Interessierte können sich ab sofort telefonisch beim Polizeikommissariat Hoya unter 04251/67280 oder bei der Fahrschule Selent unter Telefon 04251/4428160 anmelden.