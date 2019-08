Eystruper mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs

AUS DEM LANDGERICHT Angeklagter soll unbelehrbar sein / 44-Jähriger hat bereits 40 Vorstrafen

Verden/Eystrup - Von Wiebke Bruns. Statt auf seinem Mofa soll ein 44 Jahre alter Eystruper künftig im Gefängnis sitzen. So entschied es das Amtsgericht Nienburg in erster Instanz im März 2019 und verurteilte den zigfach vorbestraften Angeklagten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen sowie des vorsätzlichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu elf Monaten Haft. Doch der Angeklagte legte Berufung ein und hofft nun auf mehr Milde beim Verdener Landgericht.