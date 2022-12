Eystruper Mühlenfreunde wollen Pflaster erneuern

Von: Mareike Hahn

Für die neue Pflasterung an der Mühle will die Gemeinde einen Zuschuss zahlen. Auch das Motorradmuseum und der Reitverein sollen Geld bekommen. © Nala Harries

Eystrup – Spendabel zeigt sich die Gemeinde Eystrup: Wenn es nach dem Willen des Kulturausschusses geht, gibt es gleich für drei Projekte Zuschüsse. Dreimal einstimmig, lautete das Ergebnis der Sitzung am Donnerstagnachmittag im Eystruper Rathaus.

Da ging es zum Beispiel um das Motorradmuseum „Im 2-Takt“. Betreiber Christian Bremer zeigt auf dem Gelände der Senffabrik eine Sammlung von 35 DKW-Motorrädern. Bremer hat die Gemeinde um eine monatliche Unterstützung von 100 Euro gebeten, um damit die „sehr moderate Miete“ zu bezahlen, die der Heimatverein für das Museum nimmt, erklärte Ausschussmitglied Gerhard Grönke (SPD/Grüne-Gruppe). Grönke sprach von einem „Juwel unserer Gemeinde“, das eine „sehr große Nachfrage“ erfahre. Genau wie er bezeichnete es auch Jörg Runge (CDU/FDP) als wichtig, den Antrag zu bewilligen. Ausschussvorsitzende Patricia Reitmeier (CDU/FDP) betonte, dass das Geld direkt an den Heimatverein als Vermieter gehe, nicht an die Privatperson Christian Bremer.

Auch der Verein Eystruper Mühlenfreunde wünscht sich finanzielle Unterstützung. Er möchte die historische Pflasterung bei der Mühle in Ordnung bringen und außerdem einen ebenerdigen, barrierefreien Weg mit neuen Pflastersteinen herstellen. Insgesamt geht es um eine zu bearbeitende Fläche von 380 Quadratmetern, die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 49 000 Euro.

Die Wichtigkeit der Mühle unterstrich Grönke in seinem Redebeitrag. Er bezeichnete sie als „museales Schmuckstück“ und betonte: „Die Arbeit der Mühlenfreunde ist sehr hoch zu schätzen.“ Es sei sehr begrüßenswert, den Weg auch für ältere Menschen etwa mit Rollator und jüngere mit Kinderwagen zu ebnen. Seine Gruppe sei dafür, ein Drittel der Kosten, bis zu 16 300 Euro, bereitzustellen. Diesem Vorschlag schlossen sich die anderen Ausschussmitglieder an.

Erleichtert und dankbar zeigten sich am Ende der Sitzung Kassenwartin Sandra Schulz und Vorsitzender Jürgen Menzel vom Reitverein Eystrup und Umgebung. Der etwa 100 Mitglieder zählende Verein unterhält auf seinem Grundstück An der Reithalle 1 eine Reithalle. Deren Dach ist kaputt und muss erneuert werden. „Es ist über die Jahre immer nur stellenweise geflickt worden. Das war eine Notlösung. Aber jetzt regnet es so durch, dass eine komplette Sanierung erfolgen soll“, sagte Reitmeier.

„Die Pfannen sind 80 Jahre alt, sie werden porös und lösen sich auf“, erklärte Schulz. „Ohne Reithalle kann nichts mehr stattfinden.“ Das günstigste Angebot für ein neues Dach belaufe sich auf 149 969 Euro. Der Verein habe beim Landessportbund einen Antrag gestellt, 30 Prozent der Kosten zu übernehmen. 10 000 Euro könne der Reitverein aus eigenen Mitteln aufbringen sowie 30 000 Euro über ein Darlehen erhalten. Bleiben 64 979 Euro übrig.

Diese Summe soll nach dem Votum des Ausschusses die Gemeinde übernehmen. Im Normalfall bekommen solche Projekte „nur“ ein Drittel der Kosten als Zuschuss der Gemeinde, erläuterte Reitmeier. In diesem Fall ist aber mehr drin. „Das ist ein Verein, der zum Dorf gehört und in den vergangenen Jahren wenig nach Unterstützung gefragt hat“, sagte sie. Und Grönke hob hervor: „Wir sind uns einig, dass der Reitverein zusammen mit den anderen Vereinen ganz wichtig ist für den Ort und das Gemeinleben.“

Bei allen drei Anträgen hat der Eystruper Gemeinderat das letzte Wort, in der Regel folgt er aber der Empfehlung des Ausschusses.

Neue Gestaltung für den Kreisel angeregt

Unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ sprach Reitmeier das Thema Kreisverkehr-Gestaltung an. „Der Kreisel wurde dieses Jahr einmal abgetragen für einen Schwertransport“, erinnerte sie. „Da gab es eine tolle Aktion: Wir haben ein paar Pflanzen gerettet und an die Bahnhofstraße gepflanzt.“ Im Frühjahr werde es den nächsten Schwertransport geben. „Ich rege an, dass wir uns für danach über eine schöne Gestaltung des Kreisels Gedanken machen.“