Anbau der „Kleinen bunten Welt“ in Eystrup kostet 420.000 Euro

Eystrup - Von Vivian Krause. Gebastelte Fische und Algen zieren die Wände im Flur, Fotos von lächelnden Kindern hängen nur wenige Zentimeter darunter, an der Tür zur neu eingerichteten, zweiten Krippengruppe der Kindertagesstätte „Kleine bunte Welt“ in Eystrup prangt der Gruppenname „Die Weltentdecker“. Hinter der Tür ist ein großer, hell gestalteter Gruppenraum. Daran schließen sich Waschraum und Schlafraum an. In Letzterem finden sich bunte Schlafkojen. Dimmbares Licht, Fußbodenheizung, eine überdachte Terrasse – die Erzieherinnen kommen aus dem Schwärmen gar nicht heraus.

Pünktlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs am 1. August ist der Anbau der Krippe in Eystrup in Betrieb genommen wurden. Eine offizielle Einweihungsfeier ist für den 21. September um 15 Uhr geplant. Dann sollen alle Gewerke eingeladen werden. „Die Zusammenarbeit hat toll geklappt“, sagt Tanja Fischer, Leiterin der Einrichtung in Eystrup. Doch bevor der offizielle Teil folgt, haben sich Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer, Britta Grohs, Fachdienstleiterin Familie, Bildung, Kultur und Tourismus bei der Samtgemeindeverwaltung, und Andreas Torst vom Liegenschaftsmanagement ein Bild des neuen Bereichs gemacht.

Der Anbau wurde erforderlich, da die Nachfrage nach Krippenplätzen in Eystrup und den umliegenden Gemeinden groß war. Jetzt können in Eystrup insgesamt 30 Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreut werden. Diese Aufgabe übernehmen sechs pädagogische Fachkräfte.

Neu sind auch die Namen der Gruppen: Neben den „Weltentdeckern“ gibt es die „Kunterbunten Forscher“. Zuvor waren lediglich die sechs Kindergarten-Gruppen im Gebäude nebenan mit unterschiedlichen Namen betitelt. „Die Eltern konnten Vorschläge machen“, sagt Alexandra Schmidt-Heine, die für die Krippengruppen verantwortlich ist.

Knapp 20 Kinder im Krippenalter betreut

Zurzeit werden in Eystrup knapp 20 Kinder im Krippenalter betreut, einige sind noch in der sogenannten Eingewöhnung. Heißt: Sie sind noch nicht die volle Zeit in der Krippe. Jedes Kind wird individuell an die neue Situation gewöhnt, die Stundenzahl etappenweise erhöht.

Doch zurück zum Anbau: Dieser ist insgesamt rund 100 Quadratmeter groß. Im September 2017 konnte nach den notwendigen Beschlüssen durch die Gremien der Samtgemeinde als Trägerin und dem Genehmigungsverfahren mit den Bauarbeiten begonnen werden. Diese fanden während des regulären Betriebs statt. Geplant und begleitet wurde die Baumaßnahme vom Architekturbüro Klein aus Marklohe. Involviert waren 15 unterschiedliche Gewerke.

Die Kosten für die Baumaßnahmen und die Möblierung belaufen sich auf 420.000 Euro. Das Land Niedersachsen fördert den Bau der Krippengruppe mit einem Betrag von 180.000 Euro aus einem Sonderprogramm zur Schaffung von neuen Betreuungsplätzen. Der Landkreis unterstützt den Bau mit einem Betrag von 51.000 Euro. Die übrige Summe trägt die Samtgemeinde.

Mit der zweiten Kita-Gruppe gibt es nun insgesamt 100 Krippenplätze und mehr als 450 Regelplätze in den acht Einrichtungen der Samtgemeinde. Noch sind einige freie Krippenplätze vorhanden. Eltern, die dringend einen Platz suchen, können sich an die Kita in Eystrup (Telefon 04254/800769) oder an den Kindergarten Tausendschön in Hoya (Telefon 04251/672505) wenden.