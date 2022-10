Eystrup gibt Hoffnung auf Edeka-Bau noch nicht auf

Von: Nala Harries

Mehr als Unkraut ist auf der Fläche an der Bundesstraße 215 noch nicht zu sehen. Dort sollte ursprünglich in diesem Jahr der neue Edeka-Markt eröffnen. Doch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Pläne zerschlagen. Das Aufstellungsverfahren muss damit von vorne beginnen. Aktuell wartet die Gemeinde Eystrup auf einen Sachstandsbericht des Unternehmens. © nala harries

Eystrup – Eigentlich sollten die Bauarbeiten auf der Fläche an der Bundesstraße 215/Ecke Alexanderweg bereits abgeschlossen sein und der neue Edeka-Markt seine Türen geöffnet haben. Doch daraus wurde nichts. Der Bereich liegt brach. Mehr als Unkraut ist dort nicht zu sehen. Im Mai vergangenen Jahres kippte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg die Pläne. Alle Konzepte, die die Gemeinde und Edeka seit 2016 entwickelt hatten, waren damit null und nichtig. Dennoch hält Eystrup an dem Vorhaben fest.

„Das Projekt ist noch nicht aufgegeben“, sagte Bürgermeister Jost Egen (SPD) am Dienstag auf die Frage einer Einwohnerin, die sich im Rahmen der Ratssitzung erkundigte, wie es mit den Planungen voranginge. Durch das Gericht sei Edeka aufgefordert worden, weitere Standorte für einen Neubau zu prüfen, erklärte Egen. Die Begründung: Der Standort an der Ecke Bundesstraße 215/Ecke Alexanderweg ist für das OVG nicht zentral. Anders als die Fläche des ehemaligen Rewe-Markts und des Hol-ab-Getränkemarkts oder des früheren Sparkassen-Geländes an der Bahnhofstraße. „Wir warten auf einen Sachstandsbericht und hoffen, dass sich eine für uns positive Entscheidung ergibt“, meinte der Bürgermeister abschließend dazu.

Doch Edeka hält sich diesbezüglich noch bedeckt. Auf Nachfrage sagt eine Unternehmenssprecherin dazu: „Wir sind zum Standort Eystrup weiterhin in Gesprächen mit der Verwaltung.“ Zum aktuellen Zeitpunkt könnten daher noch keine näheren Infos zur Verfügung gestellt werden.

Weiteres Thema im Rat war am Dienstag die Änderung des Bebauungsplanes „Vehrenkamp Süd-Ost“. Den Satzungsbeschluss dazu fassten die Mitglieder einstimmig. In diesem Zuge stellte das Gremium klare Regelungen zu Grundstückseinfriedungen und zur Vorgartengestaltung auf. Der Rat ist sich einig: Es soll keine sogenannten Schottergärten geben. Diese Vorschrift sei auch bereits in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) verankert, unterstrich Astrid Schwecke von der Verwaltung. Dort heißt es, dass „nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ „Es sollen sich dort Insekten niederlassen und ein harmonisches Wohnen zwischen allen Beteiligten entstehen“, lautete die Stellungnahme von Carsten Broschwitz (CDU).

Neben den Regeln zur Vorgartengestaltung legte der Gemeinderat Eystrup auch welche zu Grundstückseinfriedungen fest. Dabei geht es insbesondere um das Aufstellen von hohen Plastikzäunen an den Einfriedungen zu öffentlichen Straßen. „Dort wünschen wir uns eine einheitliche Gestaltung und wollen einen ,Tunnelblick‘ vermeiden“, erläuterte Gerhard Grönke (SPD). Um ihre Privatsphäre zu schützen, könnten Eigentümer aber Zäune zu den Nachbarn oder an den Seiten ihres Grundstücks aufstellen – nicht aber an den Einfriedungen zu öffentlichen Straßen.

Diese Vorschriften seien nicht nur im Bebauungsplan zu finden, sondern auch in den jeweiligen Kaufverträgen, meinte Verwaltungsmitarbeiterin Astrid Schwecke. „Mit der Unterschrift der Käufer stimmen sie zu, dass sie von solchen Maßnahmen absehen werden.“

Darüber hinaus hatte die Gemeinde in dem Gebiet ursprünglich einen Parkplatz geplant. Allerdings sei fraglich, ob die Anwohner und Gäste dort auch wirklich ihr Fahrzeug abstellen würden, erklärte Schwecke. Aufgrund der Nachfrage nach Grundstücken, der zusätzlichen Versiegelung von Flächen und der Kosten für die Errichtung eines Parkplatzes nahm der Rat davon Abstand und will die Fläche als einen weiteren Bauplatz anbieten.

