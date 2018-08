Ralf Winkler aus Eitzendorf ist mit seinem Trecker sieben Wochen unterwegs

Eitzendorf - Von Ulf Kaack. Ralf Winkler ist auf Reisen. Sieben Wochen und 4 000 Kilometer umfasst sein Törn, wie wir bereits berichteten. Unterwegs ist er mit seinem Campingwagen und dem Trecker namens „Anton“, wie er ihn liebevoll nennt. Dabei handelt es sich um einen Schlüter 850 Compact-Hinterradschlepper. Hier nun – wie angekündigt – der erste Bericht aus dem Logbuch des Eitzendorfers.

Und das vermerkt gleich an den ersten Tagen „on the road“ einige Pannen und außerplanmäßige Ereignisse: Am Abend vor der Abreise hatte Ralf Winkler alles gepackt und verstaut, was er auf seinem Trip so braucht. Sein Schlüter war vollgetankt und startklar. Wecker, Kaffee, und losfahren ... so der Plan. Doch als er den Zündschlüssel frühmorgens um sieben Uhr umdrehte und den Startknopf drückte, gab der kräftige Vierzylinderdiesel keinen Ton von sich.

„Die sonst so munteren 100 Pferdchen pennten einfach weiter unter der roten Motorhaube, weil die Batterie ihren Dienst quittiert hatte“, plaudert der Eitzendorfer entspannt aus dem Telefon, mittlerweile auf französischem Territorium angelangt. „Schnell zum Ersatzteilhändler des Vertrauens und ein neues Kraftwerk geholt. Mit fast drei Stunden Verspätung ging es auf den Asphalt“, schildert Winkler.

Zwischen 180 und 240 Kilometer pro Tag

Immer Richtung Südwest, so der Kurs in den nächsten Tagen. Zwischen 180 und 240 Kilometern liegt sein Tagespensum. In Holland und Belgien nervten den wackeren Trecker-Piloten Baustellen, Umleitungen und miserable Straßenverhältnisse.

Letzte sorgten für einen Kabeldefekt, den nur ein Fachmann beheben konnte. Doch der fand sich schnell im französischen Sedan. Auch die Auspuffanlage rüttelte sich zwischenzeitlich los und ein Bolzen an der Hinterradbremse hatte sich bei der Asphalttortur verflüchtigt. Beide Schäden ließen sich mit Bordmitteln beheben.

Nachdenklich wurde Ralf Winkler, weithin als Frohnatur bekannt, auf den Etappen durch Belgien und Frankreich. Vorbei ging es an Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, wo noch heute Spuren der Kämpfe zu sehen sind. Ebenso in den Ardennen, wo 1944 eine verlustreiche deutsche Offensive gegen die Alliierten tobte. Zahlreiche Soldatenfriedhöfe halten die Erinnerung an die blutigen Ereignisse in der Erinnerung wach.

Regelrecht gegrillt worden

„An den ersten Reisetagen bin ich in der Trecker-Kabine regelrecht gegrillt worden“, verrät der Weltenbummler. „Eine Klimaanlage gibt es nicht und bei über 30 Grad hilft auch der Fahrtwind durch die geöffneten Fenster wenig. Erst nach einem starken nächtlichen Gewitter westlich von Paris sackten die Temperaturen in den moderaten Bereich. Seit dem ist es angenehm sommerlich.“

Als aktiver Museumseisenbahner hat sich Ralf Winkler unterwegs einige attraktive Bahnrouten ins Roadbook geschrieben. Ganz oben auf der Liste darauf die Cevennenbahn, die Paris ans Mittelmeer anbindet. „Der Streckenabschnitt von Clermont-Ferrand nach La Bastide durchquert eine atemberaubend schöne Landschaft mit diversen Tunnels und Viadukten. Da musste ich den ,Anton‘ einfach mal stehen lassen und mir diesen vierstündigen Trip auf dem Schienenstrang gönnen.“

Anschließend ging es mit wieder mit dem Trecker durchs Zentralmassiv. „Diese Strecke war sehr anspruchsvoll, gespickt mit traumhaften Aussichten, aber auch mit etlichen Serpentinen, Steigungen und Gefällestrecken mit gerne auch mal 17 Prozent“, berichtet der Eitzendorfer. „Da ,Anton‘ keine Lenkunterstützung hat, war diese Nummer ganz schön anstrengend.

In Lamstre, wo ich auf sechs Kilometern 800 Meter Höhenunterschied talwärts zu meistern hatte, stand erneut eine Museumsbahn, der Train de l’Ardèche, auf dem Programm. Diesmal unter Dampf unterwegs, ging es durch die Doux-Schlucht, die mich mit ihrer mediterranen Vegetation, vielen wilden Esskastanien und tollen Ausblicken wirklich fasziniert hat.“