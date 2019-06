„Euer Rennen beginnt jetzt“

Hoya - Von Nala Harries. Wann die rund 430 Gäste der Abiturientlassungsfeier des Johann-Beckmann-Gymnasiums am gestern Nachmittag zu klatschen und zu lachen hatten, signalisierte ihnen die ehemalige Schülerin und Moderatorin der Veranstaltung Insa Straßburg mit einem selbst gebastelten Schild, welches sie in passenden Momenten hochhielt.

Doch das war meistens gar nicht nötig, denn die humorvollen Reden lösten bei vielen von ganz allein ein Lachen aus. Besonders hatte es den Besuchern die Performance von Abiturient Phillip Krenzien angetan, der mit den Lehrern eine ganz persönliche Notenbesprechung durchführte. „Nach meiner 34. Fehlstunde wegen Krankheit, sorgte Herr Timm stets dafür, dass ich bei jedem Öffnen des Fensters meine Jacke anzog“, scherzte er. Darüber hinaus lobte er seinen Geschichtslehrer Michael Timm für das besondere Engagement für dieses Unterrichtsfach und gab ihm dafür 14 von 15 Punkten, was der Note „sehr gut“ entspricht. Auch die Deutschlehrerin Maria Reichmann lobte Krenzien in seiner Rede: „Es enstand irgendwann ein fast freundschaftliches Verhältnis, auch wenn wir kein sehr redseliger Kurs waren.“ Es habe Zeiten gegeben da beantworteten die Schüler nicht einmal die Frage nach der Uhrzeit. Aber auch Reichmann bekam von ihm 14 Punkte. Das Publikum belohnte seine charmante mit kleinen Spitzen durchzogene Rede mit tosendem Applaus.

Vor ihm richtete unter anderem Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer ein Grußwort an die zahlreichen Gäste und den Abschlussjahrgang. Das Abitur sei auch ein Stück weit der Weg ins Erwachsenen-Leben, sagte er und sprach seine Glückwünsche aus. In Bezug auf den heutigen Abschlussball erzählte Meyer von einer Studie eines Kulturwissenschaftlers: „Der hat herausgefunden, dass das Abitur so wie es heutzutage gefeiert wird, noch nie gefeiert wurde. Also ihr habt einen Ruf zu verlieren.“

Auch Susanne Bregmann und Elisabeth Duske vom Schulelternrat und Förderverein kamen zu Wort. In einer tief emotionalen Ansprache ließ Bregmann, deren eigene Tochter an diesem Tag die Schule verließ, die vergangenen zwölf Schuljahre noch einmal Revue passieren und schloss ihre Rede mit einem Zitat von der Autorin Astrid Lindgren: „Lasst euch nicht unterkriegen, seid frech und wunderbar.“

Metaphorisch wurde es in der Ansprache der Lehrer Maria Reichmann und Hendrik Scholz. Sie verglichen die vergangenen zwölf Schuljahre mit einem Formel-Eins-Rennen, bei dem jeder ins Ziel gekommen war. Zudem gaben die beiden den Abiturienten noch einige Ratschläge mit auf den Weg: „Seid neugierig, seid kritisch, rennt nicht falschen Verführern hinterher und übernehmt Verantwortung für euch und andere.“ Abschließend fügte Scholz noch hinzu: „Euer Rennen beginnt jetzt, es ist Zeit, Sieger zu sein.“

Zwischen den einzelnen Programmpunkten zeigte das 60-köpfige Blasorchester des Gymasiums unter der Leitung von Hagen Meyer sein Können und spielte Stücke wie „Selection from Mary Poppins“, „The Blues Brothers Revue“ und „Concerto d‘Amor“. Mit Musik erster Klasse begeisterte auch der Elftklässler Joshua Knieriem, der am Flügel Platz genommen hatte, und das Publikum unter anderem mit dem Stück „Fantasie d-Moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart verzauberte.

Bevor die Auszeichnungen für die drei Schüler mit dem besten Notendurchschnitt verliehen wurden, ergriff Schulleiter Lutz Bittner das Wort. „Wir treffen uns heute hier an dem Tag, an dem der Kreis sich schließt.“, sagte er. In seiner Ansprache wies er auf die Zahlen hin: „Alle Noten liegen in der Spanne von 1,2 bis 3,8, wobei letztere genauso ehrenwert ist, da auch das Ergebnis hart erkämpft worden ist“. Außerdem freute er sich darüber, 24 ehemaligen Realschülern an diesem Tag ihr Abiturzeugnis übergeben zu können.

