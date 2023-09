Eine Person nach Attacke im Krankenhaus

Messerstecherei nach Erntefest in Hassel

+ © Imago/Gelhot Beim Erntefest in Hassel soll es zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei musste einschreiten. © Imago/Gelhot

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen

Hassel – Zur einer körperlichen Auseinandersetzung soll es nach Presseinformationen am frühen Sonntagmorgen beim Erntefest in Hassel gekommen sein. Mehrere Personen sollen daran beteiligt gewesen sein. Mindestens ein Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Nienburg/Schaumburg bestätigte gestern auf Nachfrage zwar den Vorfall, verwies für weitere Informationen auf die Staatsanwaltschaft in Verden. „Es ist etwas Größeres“, nannte die Pressesprecherin den Grund dafür. Die Staatsanwaltschaft war bis zum Redaktionsschluss gestern nicht erreichbar.

Nach Angaben der Nienburger Tageszeitung „Die Harke“ gab es zwischen mehreren Heranwachsenden in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine körperliche Auseinandersetzung. Ein 33-Jähriger soll dabei so schwer verletzt worden sein, dass er zur Behandlung mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Angeblich soll er mit einem Messer niedergestochen worden sein. Ob das Opfer an dem handgreiflichen Streit beteiligt gewesen oder versehentlich dazwischengeraten ist, bleibt unklar.

Laut Pressebericht soll es zudem bereits Hinweise auf Tatverdächtige geben. Sie sollen zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.