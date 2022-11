Supermärkte in Hoya passen ihre Öffnungszeiten an

Das Famila-Warenhaus in Hoya weist seine Kunden seit geraumer Zeit mit einem Schild im Eingangsbereich auf die geänderten Öffnungszeiten hin. © Matthias Woitaschek

Hoya – Die Energiekosten explodieren. Daher ist Sparen angesagt. Darauf haben bereits einige Gemeinden aus der Grafschaft reagiert und unter anderem die Schaltzeiten ihrer Straßenlaternen angepasst sowie die Heizungen in den kommunalen Einrichtungen heruntergedreht (wir berichteten). Nun ziehen auch die Discounter und Supermärkte in Hoya nach: Ab heute wollen einige von ihnen die Öffnungszeiten anpassen.

So beispielsweise das Famila-Warenhaus an der Weserstraße nahe des Bahnhofs. Statt wie zuvor um 21 Uhr schließt es ab heute bereits um 20 Uhr seine Türen. Für Kunden bleibt damit eine Stunde weniger Zeit, den Einkauf zu erledigen. Das Famila-Team kündigt diese Änderung für jedermann sichtbar bereits seit geraumer Zeit auf einem Schild im Eingangsbereich des Marktes an.

„Die kürzere Öffnungszeit spart nicht nur Energie“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die vergangenen Jahre hätten den Lebensmittelhandel darüber hinaus auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Die Änderung sei nun eine Antwort darauf. Auf diese Weise biete sich die Möglichkeit, das Personal zu entlasten und Energie zu sparen.

Knapp zwei Drittel der Famila-Warenhäuser würden daher ab November früher schließen und/oder später öffnen – so auch die Filiale in Hoya. „Wir haben jeden Standort individuell bewertet und wirtschaftliche und personelle Faktoren abgewägt“, sagt Famila-Geschäftsführer Klaus Stechhöfer. „Unsere Mitarbeiter leisten tolle Arbeit. Wir können sie entlasten, indem ihre Schichten später beginnen beziehungsweise früher enden“, führt er weiter aus.

Matthias Woitaschek, Warenhausleiter der Filiale in Hoya, und sein Team freuen sich vor allem auf das frühere Ende der Spätschichten: „Wir haben so mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys.“ Er ist sich sicher, dass die Kunden ihr Einkaufsverhalten schnell anpassen würden. „Bislang erfahren wir viel Verständnis und Zuspruch für diesen Schritt.“

Das Famila-Warenhaus ist allerdings nicht der einzige Markt, der seine Öffnungszeiten anpassen möchte. Auch die Aldi-Filiale an der Bücker Straße informiert auf einem Schild Kunden über eine Änderung. So will das Unternehmen ebenfalls ab heute eine Stunde früher – also um 20 statt um 21 Uhr – schließen. „Auch wir wollen in diesen Zeiten unseren Beitrag leisten und Energie sparen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unsere Öffnungszeiten in der Winterzeit anzupassen“, steht auf dem Plakat.

Beim Rewe-Markt an der Bücker Straße sowie bei der Lidl-Filiale an der Straße „Auf dem Kuhkamp“ bleibt aber alles beim Alten. Kunden können zu den gewohnten Öffnungszeiten einkaufen.