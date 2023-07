Energiesparen im Sportheim Hämelhausen: Experten nehmen Gebäude unter die Lupe

Von: Nala Harries

Teilen

Das Sportheim in Hämelhausen ist energetisch nicht auf dem neuesten Stand. Ein Architekt und ein Energieexperte haben den Gebäudekomplex unter die Lupe genommen und einige Vorschläge gemacht, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. © nala harries

Hämelhausen – Das Sportheim in Hämelhausen ist in die Jahre gekommen, auch energetisch ist es nicht auf dem neuesten Stand. Daher möchte die Gemeinde den Gebäudekomplex sanieren. Dafür stellte der Rat bereits 50 000 Euro für die Planung in den Haushalt ein (wir berichteten). Ein Architekt sowie ein Energieexperte haben sich das Ganze nun genauer angeschaut und geprüft, welche Arbeiten tatsächlich notwendig sind, erklärte Gemeindedirektorin Astrid Schwecke während der jüngsten Sitzung des Rates.

Bei der Begehung fiel unter anderem auf, dass ein Dachfenster undicht sei. Außerdem begutachteten die Experten das Dach, was in keinem schlechten Zustand, allerdings stark vermoost sei. „Das Moos muss beseitigt werden, sonst könnte es zu Feuchtigkeitsschäden kommen“, gab Schwecke aus den Gesprächen wieder. Kostenpunkt für die Maßnahme: 3 000 Euro. Ferner kam bei der Besichtigung heraus, dass auch die Dachrinnen Probleme machen. Für derartige Arbeiten würden die Haushaltsmittel in puncto Reparaturen und Unterhaltung jedoch nicht ausreichen. Daher schlug die Gemeindedirektorin die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 5 000 Euro vor, der das Gremium unisono zustimmte.

Ein weiterer Problembereich seien die Duschen, meinte Astrid Schwecke. Dort müsse eine Belüftung installiert sowie die Decke saniert werden. Darüber hinaus sei die Heizung in die Jahre gekommen. „Die ist mittlerweile 24 Jahre alt und hat noch keine Brennwerttechnik. Laut dem Experten könnten wir durch eine Erneuerung um die 20 Prozent Energie einsparen“, so die Gemeindedirektorin weiter. Im Saal gebe es außerdem Probleme mit der Deckendämmung, und in den Fenstern sei kein Wärmeschutzglas verbaut. Auch eine Dämmung der Fensternischen von innen gebe es nicht. „Die stammen noch aus den frühen 70er-Jahren“, berichtete Schwecke den Ratsmitgliedern. Ebenso seien die Fenster im Büfettraum eigentlich Außenfenster. „Wie der Experte sagte, können wir viel an den Fenstern machen, dass würde allerdings nur etwas bringen, wenn wir auch die Decke angehen“, fasste die Gemeindedirektorin zusammen. „Wir müssen das jetzt alles noch einmal rechnen lassen“, meinte Schwecke über den nächsten Schritt.

Auf der Tagesordnung an diesem Abend stand darüber hinaus der Ausbau der Straßen. Geplant war, dieses Jahr die Straßen Zum Sportplatz und Saatkamp auszubauen. Dafür stellte die Gemeinde bereits 220 000 Euro im Haushalt bereit. „Der Wegezweckverband hat die Straßen vermessen“, berichtete Astrid Schwecke. Außerdem sind die Kosten aktualisiert worden. Statt der vorgesehenen 117 500 Euro (Zum Sportplatz) und der 76 000 Euro (Saatkamp) sind nun 150 000 Euro (Zum Sportplatz) und 100 000 Euro (Saatkamp) veranschlagt worden. „Die Mittel reichen nicht aus, um beide Maßnahmen durchzuführen“, brachte es die Gemeindedirektorin auf den Punkt. Daher schlug die Verwaltung vor, sich zunächst auf die Straße Zum Sportplatz zu konzentrieren und die dafür nötigen Arbeiten auszuschreiben. „Wir sollten jetzt erst schauen, wie das Ergebnis ausfällt. Wenn es nicht so teuer ist, können wir die zweite Ausschreibung gleich hinterher schieben“, erläuterte Schwecke die Idee. Mit Blick auf die Sommerpause und die im Urlaub befindlichen Mitarbeiter im Rathaus meinte sie, dass die erste Maßnahme bis Herbst ausgeschrieben sein könnte. Ein Baubeginn noch in diesem Jahr sei laut ihr jedoch utopisch.

Der Rat folgte dem Vorschlag einstimmig, schlug zuvor jedoch vor, den Firmen möglicherweise einen Zeitrahmen vorzugeben. Davon riet die Gemeindedirektorin hingegen ab: „Das lassen sich die Unternehmen bezahlen.“