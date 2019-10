Die Energiesituation der Kommune auf einen Blick

Samtgemeinde Grafschaft Hoya nimmt an Pilotprojekt „EnergieMonitor“ teil

+ © SAMTGEMEINDE Der „EnergieMonitor“ zeigt, wie viel regenerativer Strom lokal erzeugt wird und welche Erzeugungsart welchen Beitrag für die Energieversorgung leistet. Darüber hinaus liefert er Daten über den Verbrauch in der Kommune. © SAMTGEMEINDE

Der Nutzung von Wind, Sonne, Biomasse und anderen regenerativen Quellen kommt, gerade auch mit Blick auf den derzeit allgegenwärtig diskutierten Klimawandel, in der heutigen Energieerzeugung eine immer größer werdende Bedeutung zu. Eine dezentrale und erneuerbare Energieversorgung ist derzeit bereits in vielen Kommunen Realität, so auch in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya.