Eitzendorf damals und heute

So sieht das Titelblatt des neuen Eitzendorfer Kalenders aus. Foto: Dörpsverein

Eitzendorf - Von Uwe Campe. In enger Zusammenarbeit mit dem Team „Chronik“ hat der Dörpsverein Eitzendorf auch für das kommende Jahr wieder einen Kalender zusammengestellt, der insgesamt neun Farb- und drei Schwarzweiß-Fotos enthält.

Die in den vergangenen 70 Jahren aufgenommenen Bilder zeigen, passend zum jeweiligen Monat und mit kurzen Angaben versehen, typische Eitzendorfer Motive und Szenarien, beispielsweise Gebäude, die von mit Raureif bedeckten Bäumen umgeben sind, die alljährlich großflächig blühenden Narzissen in Wortmanns Wald, die Obstbaumblüte im Mallen oder das auf dem Dörpsplatz gesprochene Erntegebet.

Einige der Bilder dokumentieren aber auch frühere Zustände, die heute so nicht mehr vorzufinden sind, etwa die noch mit einem Pferdegespann eingebrachte Heuernte Anfang der 1950er-Jahre, den Schützenfestumzug im Sommer 1956, die mit Pferd und Wagen zum Melken fahrende Magd, die Hofansicht der ehemaligen Schmiede (heute Seniorenheim Kastanienhof) oder das in den 1980er-Jahren abgebaute und verkaufte Häuslingshaus Nummer 14a. Mit Blick auf den heute allgegenwärtig diskutierten Klimawandel hat die Aufnahme des zugefrorenen Alveser Sees aus dem Januar 1980 mit seinen Schlittschuhläufern, die aus einem VW-Bulli heraus mit Glühwein, Bier und Bockwurst versorgt werden, vielleicht schon das Zeug zu einem echten Zeitdokument. Denn wer weiß schließlich, ob sich in den nächsten Jahren noch einmal ähnliche Voraussetzungen ergeben werden.

