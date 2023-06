Eitzendorf bekommt neuen Gehweg und breitere Fahrbahn von der Kreisstraße 142 bis zur Brücke

Von: Mareike Hahn

Bis zur Brücke sollen die Arbeiten umgesetzt werden. © Hahn, Mareike

Die Eitzendorfer haben Grund zur Freude.

Die Fahrbahn und der Geh-/Radweg von der Kreisstraße 142 in Eitzendorf bis zur Brücke über den Alveser See sollen erneuert werden. Das hat der Hilgermisser Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Die Strecke ist circa 1 390 Meter lang, allerdings zeichnet die Gemeinde nur für 960 Meter davon verantwortlich. Für die restlichen 430 Meter ist die Samtgemeinde zuständig, denn ihr obliegt die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraße. Daher bittet die Gemeinde Hilgermissen die Samtgemeinde Hoya, ihren Teil ebenfalls zu erneuern.



Über das „Wie“ hatten Kommunalpolitiker und Anwohner ausgiebig diskutiert. Mit dem Ratsbeschluss von Donnerstag steht fest: Ein von der Straße abgesetzter, rund 1,80 Meter breiter Geh- und Radweg soll in Asphalt neu gebaut sowie die Fahrbahn in Asphaltbauweise erneuert und auf einheitliche 4,50 Meter verbreitert werden.



Ursprünglich hatten die Beteiligten nur über die Strecke von der Kirche in Eitzendorf bis zur Brücke geredet, die etwa 250 Meter kürzer ist als bis zur Kreisstraße. Die Kosten dafür schätzte die Verwaltung auf 440 000 Euro für die Gemeinde und 320 000 Euro für die Samtgemeinde. Durch die Verlängerung bis zur K142 erhöhen sich die Kosten für die Gemeinde Hilgermissen, erklärte die Verwaltung gestern auf Nachfrage, ohne eine genaue Zahl nennen zu können.