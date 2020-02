Nutrias breiten sich in der Samtgemeinde weiter aus und zerstören die Deiche

Auf den ersten Blick sehen Nutrias, auch Sumpfbiber genannt, niedlich aus, doch sie stellen eine Gefahr für Deiche dar. In Bücken sind in den vergangenen Wochen sechs Tiere in die Falle gegangen. Die Jägerschaft rechnet damit, dass sie in der kommenden Zeit weitere Tiere einfangen kann.

© Imago/Blickwinkel