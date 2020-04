Eine Million Masken für den Landkreis in der Corona-Krise

Eystruper Unternehmen Göbber hilft

+ © Landkreis Nienburg Vertreter der Göbber-Gruppe und des Landkreises bei der Übergabe der Schutzmasken (von links): Uwe Zeyn und Jan Dessel (Göbber Gruppe) sowie Kreisrat Lutz Hoffmann und Holger Schäfer (Landkreis Nienburg). © Landkreis Nienburg

Eystrup – Die Göbber-Gruppe aus Eystrup unterstützt den Landkreis Nienburg in der Corona-Krise durch die Beschaffung von insgesamt einer Million Mund-Nasen-Schutzmasken. Es sei dem Unternehmen über sein Netzwerk gelungen, Lieferquellen für diese dringend benötigten Schutzausrüstungen zu erschließen. Bereits in wenigen Tagen werden die Masken an regionale Abnehmer wie Pflegeheime im Landkreis Nienburg, medizinische Einrichtungen und benachbarte Landkreise ausgeliefert. Das hat die Kreisverwaltung in einer Pressenotiz mitgeteilt.