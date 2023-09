Erntefest in Hassel: Eine friedliche Feier mit bitterem Nachgeschmack

Von: Mareike Hahn

Beim Ehrentanz des Königspaars herrscht gute Stimmung. © Ernteclub

Mehr als 400 Gäste erleben ein fröhliches Erntefest in Hassel, bevor es auf dem Heimweg zu einem Messerangriff auf einen Besucher kommt.

Hassel – „Es war so ein schönes Fest“, sagt Janina Bergstedt. „Und komplett friedlich“, ergänzt Tristan Herhahn. Doch die Erinnerungen an die fröhlichen Stunden auf dem Erntefest in Hassel werden überschattet von dem, was danach passierte; vom Messerangriff auf einen 33-Jährigen, der die Feier besucht hatte und auf dem Heimweg war (wir berichteten). Der Schock sitzt tief im Ernteclub und im Ort.

„Wir müssen das erst mal sacken lassen“, meint Tristan Herhahn. „Wir wünschen dem Opfer gute Genesung und der Familie viel Kraft“, fügt Janina Bergstedt hinzu. Ob diese Tat Konsequenzen für die nächsten Feste im Dorf und in der Umgebung haben wird, vermögen die Organisatoren noch nicht einzuschätzen. 2025 steht in Hassel das nächste Erntefest an.

Was die drei Vertreter des Ernteclubs indes genau wissen, ist, dass das Erntefest ein wichtiger Bestandteil der Dorfkultur und der Dorfgemeinschaft ist und bleiben soll. Etwa 65 Mitglieder hat der Club, seit diesem Jahr ein eingetragener Verein, aktuell. Davon sind zuletzt rund 20 neu eingetreten. Möglich ist das ab 16 Jahren. „Ähnlich wie beim Hochzeitsbitten werden bei einer Rundfahrt Einladungen an die jungen Leute verteilt“, erzählt Christoph Bergstedt. „Manche warten schon darauf, endlich 16 zu werden und mitmachen zu dürfen“, sagt Tristan Herhahn.

2022 fiel die Veranstaltung wegen Corona aus, umso größer war in diesem Jahr die Vorfreude auf das erste Erntefest seit fünf Jahren. Die Beteiligten stecken jedes Mal viel Zeit und Herzblut in die Organisation. Schon Anfang des Jahres kümmerten sie sich um einen DJ, sagten dem Getränkehändler Bescheid. Besonders viel zu tun ist jeweils in den Wochen vor dem Fest. Viel Zeit kostete es in diesem Jahr auch, sich mit den neuen Brandschutzauflagen zu befassen. Von einem „immensen Aufwand“ spricht Janina Bergstedt mit Blick auf die Vorbereitungen. Und fasst zusammen: „Es ist anstrengend, aber es macht Spaß.“

Der Nachmittag begann wie geplant: „Alle waren gut drauf“, blickt Tristan Herhahn zurück. Der Umzug startete, 22 Wagen rollten durchs geschmückte Dorf, vorbei an Einwohnern, die sich den Anblick nicht entgehen lassen wollten. Bei Erntekönigin Insa Straßburg war die erste Station, sie sagte gemeinsam mit König Jan Schröder und im Beisein von Strauchmädchen Johanna Fleischer den ersten Teil des Erntegebets auf. Danach ging es weiter durchs Dorf, ehe bei der Festscheune auf dem Hof Schröder der zweite Teil des Gebets vorgetragen wurde.

Anschließend gab es Getränke, Essen, eine Tombola und vor allem eine Party mit mehr als 400 Gästen. Und mit zufriedenen Securityleuten: „Wir haben am Abend einige Male mit ihnen gesprochen, und sie sagten immer, dass alles gut ist und sie nichts zu tun haben, außer darauf zu achten, dass keine Gläser weggetragen werden“, fasst Janina Bergstedt zusammen.

Um 3 Uhr gingen in der Scheune die Lichter und die Musik aus, das Fest war offiziell beendet. Dass es danach zu einem versuchten Totschlag – so die Formulierung der Polizei – kommen könnte, damit hat keiner gerechnet.

Und so bleibt ein bitterer Nachgeschmack in Hassel. Trotzdem hoffen die Organisatoren, dass sich die Einwohner die künftigen Erntefeste nicht vermiesen lassen. „Solche Feste machen das Dorf attraktiv“, betont Janina Bergstedt. „Wenn die Dörfer kein Dorfleben mehr haben, dann kann man auch in der Stadt wohnen.“