Eine Burg für das Gut

Spielplatz für traumatisierte Kinder

+ Vorfreude auf den neuen Spielplatz: (v.l.) Bernhard Schubert, Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner (Hoya), Landschaftspräsident Werner von Behr und Bürgermeister Wilhelm Schröder (Bücken). Foto: Anke Seidel

Bücken – Eine kleine Ritterburg aus Holz hatte Anne Sophie Wasner, Bürgermeisterin in Hoya und Vertreterin der Hoya-Diepholz’schen Landschaft, mit ins Rittergut Ovelgönne mitgebracht – als Symbol für eine ganz besondere Symbiose. Denn die mehr als 500 Jahre alte Hoya Diepholz’sche Landschaft mit ihrem Präsidenten Werner von Behr an der Spitze will handfest zur positiven Zukunftsgestaltung beitragen – und unterstützt mit 2 000 Euro den Bau eines Holz-Spielplatzes in Form einer Burg auf dem Rittergut Ovelgönne in Bücken, in dem das Kinderheim „Kleine Strolche“ eine Therapie-Einrichtung für traumatisierte Kinder aufbauen will.