Einbruch ins Hoyaer Gemeindehaus: Täter versuchen, Tresor zu öffnen

Von: Nala Harries

Im Inneren des Tresors befinden sich unter anderem mehrere über 100 Jahre alte Kirchenbücher. © claudia meyer

Hoya – Als Alfred Tiltz vom DRK-Ortsverein Hoya am vergangenen Samstagmorgen ins Hoyaer Gemeindehaus kam, um dort einen Erste-Hilfe-Kurs zu geben, war das Gebäude komplett verraucht. „Wir dachten, es brennt“, erzählt Claudia Meyer vom zuständigen Kirchenbüro im Gespräch mit der Kreiszeitung. Doch das hat es glücklichweise nicht. Stattdessen haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag bisher unbekannte Täter über den Nebeneingang an der Kirche Zutritt ins Gemeindehaus verschafft und dort unter anderem versucht, einen Tresor aufzuschweißen.

Durch die Arbeiten entstand so viel Rauch, dass dieser sich im gesamten Gebäude ausbreitete.

Die Täter konnten die Tür des Tresors, in dem die Kirchengemeinde unter anderem mehrere Bände der über 100 Jahre alten Kirchenbücher sowie einen Abendmahlskelch aufbewahrt, jedoch nicht öffnen. „Die Bücher nutzen beispielsweise Ahnenforscher, um etwas nachzuschauen“, unterstreicht Claudia Meyer den Wert der Dokumente. Zwar ließ der Safe sich nicht öffnen, doch im Metall des Tresors blieb ein großes Loch zurück. Ob der Inhalt durch die Schweißarbeiten beschädigt worden war, wurde gestern Nachmittag geprüft, als ein Spezialist die Tür öffnete. „Die Kirchenbücher sehen relativ gut aus. Der Rest nicht so. Das muss sich ein Restaurator anschauen“, lautet Meyers Fazit.

Durch die Schweißarbeiten der Täter seien in dem Raum unter anderem auch Akten sowie der Fußboden und die Gardinen beschädigt worden. „Ich denke, der Bereich muss umfassend gereinigt und saniert werden“, sagt Claudia Meyer über die Folgen.

Darüber hinaus sind zahlreiche leere Wasserflaschen gefunden worden. „Die haben die Täter womöglich zum Kühlen des Metalls genutzt“, heißt es vonseiten der Polizeibeamten aus Hoya auf Nachfrage, die die Ermittlungen am Samstagmorgen aufgenommen haben.

Vor Ort konnten sie zudem umfangreiche Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssten. Die Ermittlungen würden demnach noch andauern. Täter konnte die Polizei noch nicht festmachen. Womöglich handele es sich bei den Einbrechern um mindestens zwei Personen, es könnte jedoch auch nur eine gewesen sein, so die Beamten. Sie bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas Verdächtiges im Bereich des Gemeindehauses beobachtet hat, soll sich mit Hinweisen an die Polizei aus Hoya unter Telefon 04251/67280 wenden.

Bei dem Ganzen handele es sich um einen besonders schweren Fall von Einbruch, da ein erheblicher Sachschaden entstanden ist, heißt es vonseiten des Kommissariats. Neben den genannten Beschädigungen haben die Täter mehrere Türen aufgebrochen, jene zum Archiv ist sogar gänzlich aus ihrem Rahmen gerissen worden, berichtet Claudia Meyer. Darüber hinaus hätten sie einen Schreibtisch aufgebrochen, Geld aus der Kasse für Bedürftige sowie einen Feuerlöscher gestohlen, einen Büroraum verwüstet und weitere Schränke im Raum des Hospizvereins „Dasein“ beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen höheren vierstelligen Betrag. Claudia Meyer vermutet, dass es sich dabei um eine noch höhere Summe handeln könnte.

Erst kürzlich wurde die evangelische Kirchengemeinde aus Hoya Opfer einer Sachbeschädigung. Mitte Mai rissen Unbekannte Teile des aus Metall gefertigten Schriftzugs „Martin-Luther-Kirche“ von dem hölzernen Schild, welches im Außenbereich aufgestellt ist, berichtete damals Kirchenbüro-Mitarbeiterin Claudia Meyer. Die Buchstaben ordneten die Täter daraufhin auf dem Pflaster so an, dass daraus das Wort „Hitler“ entstand.