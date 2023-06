Ein Ort der Kunst und der Trauer: „Kreuzungen und Ackerspuren“ auf dem Friedhof Eystrup

Von: Christel Niemann

Am Werk „Werte auf Knopf“ von Kerstin Schulz aus Hannover können die Besucher mitarbeiten. Es bleibt, ebenso wie einige andere künstlerische Arbeiten, auf dem Eystruper Friedhof. © Christel Niemann

„Kreuzungen und Ackerspuren“ auf dem Eystruper Friedhof begeistern die Besucher:

Eystrup – „Eine tolle Sache! Schön, dass heutzutage so etwas möglich ist. Das müsste es öfter geben, und es sollte unbedingt wiederholt werden.“ Die Gäste waren sehr angetan von der Atmosphäre und den Aktivitäten auf dem historischen Friedhof in Eystrup, der sich am Mittwoch für einen Sommernachmittag in eine stimmungsvolle Bühne voller Kultur verwandelte. Von Gräbern umgeben, gab es Reden und flotte Dixie-Musik von „Eddie‘s Oldtime Quartett“. Außerdem konnten die Gäste den Spuren zu Kunstwerken und zu verschiedenen Punkten folgen, an denen es kulturelle Angebote gab. Als um 18 Uhr schließlich die Glocken läuteten, waren die Tische für einen gemeinsamen Abendimbiss gedeckt.

„# Kunstraum Kirche ,Kreuzungen und Ackerspuren‘“ war dieser zweite Kunstempfang der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und der Hanns-Lilje-Stiftung überschrieben, der auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Eystrup unter Einbeziehung von Kirche und Mausoleum stattfand. Es handelt sich um ein neues Format, das die Beteiligten in Nachfolge des „Aschermittwoch der Künste“ eingeführt haben. Die in Hannover ansässige Hanns-Lilje-Stiftung fördert in evangelischer Verantwortung den Dialog von Kirche und Theologie mit zentralen Bereichen gesellschaftlichen Lebens.

Das Projekt zeigt, dass die letzte Ruhestätte von Menschen nicht zwangsläufig ein Ort von Tod und Trauer sein muss. In den Grußworten von Dr. Stephanie Springer (Präsidentin des Landeskirchenamts), Professor Christoph Dahling-Sander (Geschäftsführer der Hanns-Lilje-Stiftung), Pastor Thies Jarecki (Eystrup) und Dr. Simone Liedtke (Referentin im Arbeitsfeld Kunst und Kultur im Haus kirchlicher Dienste) ging es um diese Erkenntnis – aber auch um einige Fragen: Wie sind Kunst – als Gestaltung der Gegenwart – und Friedhof zusammenzubringen? Für wen soll die Kunst auf dem Friedhof sein? Und welche Kunst? Kunst, verstanden als Form experimenteller Freiheit? Kunst, die den Friedhof vom Erinnerungs- zum Erfahrungsraum öffnet? Kunst, die zum Nachdenken über das Leben und den Tod ermutigt? Kunst, die uns im Innersten berührt, die schmerzt, die aber auch Hoffnung gibt?

Und: Welche Herausforderung ist die größere: An einen Gott zu glauben, den ich nicht sehen kann – oder an einen, dessen Anblick mich erschüttert? Zu letzterer Frage hat der Künstler Pablo Hirndorf aus Bücken im Auftrag der Landeskirche eine spannungsgeladene Installation geschaffen. Er bediente sich dabei aus einem Fundus von Kruzifixen und Kreuzen unterschiedlicher Stile, Größen und Materialien, die ihm die Landeskirche übergeben hatte. Hirndorf geht es darum, warum sich in unserem christlichen Bildgedächtnis vor allem das Motiv vom gekreuzigten Jesus durchgesetzt hat.

Künstler Pablo Hirndorf inmitten seiner Installation, die sich im Mausoleum fortsetzt. © Christel Niemann

Eine künstlerische Arbeit, die, so Hirndorf, ihn sehr berührt habe; im Besonderen die Kruzifixe mit den Körperdarstellungen des Gekreuzigten. Denn das Kreuz als Folter- und Hinrichtungsinstrument, mit einem nackten beziehungsweise spärlich bekleideten, leidenden Mann dargestellt, sei ihm mitnichten als Hoffnungszeichen erschienen: „Ich hatte das Gefühl, das Leiden, die Schmerzen verbinden zu wollen. Verbinden auch mit allem menschlichen Leid. Und auch geschlechtsunabhängig, also allgemein menschlich.“

So habe er das Leiden des Mannes am Kreuz ganz real mit Gipsbinden verbunden, sagte Hirndorf. Dadurch sei eine gewisse Abstraktion der männlichen Figur zur menschlichen Figur entstanden; eine Verbindung zu allem menschlichen Leiden und Sterben. Und warum die Farbe Blau? Die könnte für die Stimmungswehmut im Blues stehen, die sich in eine hoffnungsvolle farbliche Verbindung zum Himmel verwandelt. Hirndorf: „Eine Metamorphose von ,Mein Gott, warum hast du mich verlassen‘ hin zu ,Du bist ein Gott, der mich sieht‘.“

Noch etwa eine Woche bleibt Hirndorfs Werk auf dem Eystruper Friedhof, danach soll es „auf Wanderschaft“ gehen, sagte der Künstler. „Kirchengemeinden können es ausleihen.“

Fakt ist: Der Kunstempfang hat Signale gesetzt, den Friedhof als wertvollen Kulturraum ausgewiesen und den Ort der Toten mit Leben erfüllt. Das Format zeigt eindrucksvoll, wie Kunst eine Friedhofsanlage zu einem lebendigen Denk- und Experimentierraum erweitert, ihn als Ort der Auseinandersetzung mit dem Sterben wieder stärker ins Bewusstsein rücken und ihn mit künstlerischen Sichtweisen neu beleben kann.

