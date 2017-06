Von Eierwurf bis Schaumkussfangen

„Spiel ohne Grenzen“ in Eystrup

+ Im „blinden Parcours“ mussten unter anderem Gegenstände ertastet werden. - Foto: Marion Thiermann

Eystrup - An seinem Schützenfestwochenende hatte der Schützenverein (SV) Doenhausen am Pfingstsonntag zusammen mit dem TSV Eystrup zum Aktionstag „Spiel ohne Grenzen“ eingeladen. Schade für die beiden Vereine, die viel Mühe und Arbeit in die Organisation und Ausrichtung investiert hatten, war die eher geringe Beteiligung. Trotz des guten Wetters nahmen nur neun Teams mit einer durchschnittlichen Gruppenstärke von vier bis fünf Personen daran teil. Diese hatten aber sichtlich Spaß an der Aktion und schnupperten dazu noch in die verschiedensten Sportarten der Vereine rein. An Ständen informierten sich die Gäste zudem über die Arbeit des SV Doenhausen oder das Sportabzeichen im TSV Eystrup und stärkten sich im Festzelt mit Kaffee und Kuchen. Bei den acht Stationen, die jeweils zweimal durchlaufen werden mussten, galt es, mit Teamgeist und Geschick so viele Punkte wie möglich zu sammeln.