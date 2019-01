Der Ehrgeiz trägt High Heels

Russische Delegation zu Gast

+ © Landfrauenverein Hoya Die Delegation aus Russland mit Klaus John (Dritter von rechts) und der Landfrauen-Vorsitzenden Imke Wicke (Dritte von links): Pawel Ryschow, Elena Ponomareva, Olga Moschenko und Elena Tschernigina (von links). © Landfrauenverein Hoya

Warpe - Von Ina Homfeld. Russische Frauen zeichnet vor allem eines aus: die Betonung ihrer Weiblichkeit. Perfektes Make-up, High Heels und figurbetonte Kleidung gehören zum alltäglichen Outfit. Doch eines charakterisiert eine Russin ganz besonders, ihr Ehrgeiz. In kaum einem anderen Land der Welt schaffen es Frauen so vorbildlich, Familie, Haushalt und Karriere gleichzeitig zu bewältigen. Sie heiraten früh, bekommen Kinder und arbeiten in Vollzeit, ein Leben im Zweischichtbetrieb. Trotz dieser enormen Belastung liegt die Lebenserwartung russischer Frauen mit 70 Jahren rund zehn Jahre über der der Männer. Gründe für die frühe Sterblichkeit der Männer sind hoher Nikotin- und Alkoholgenuss und eine nicht zu unterschätzende Suizidrate.