DRK Hoya startet wieder durch: Ortsverein hat zahlreiche Aktionen geplant

Von: Nala Harries

Freuen sich auf neue Aktivitäten und neue Gesichter (von links): Heidrun Schwenke, Brigitte Lehmkuhl, Alfred Tiltz, Bernt Guder und Anna Weigel. © regine suling-williges

Hoya – „Das DRK in Hoya ist noch da!“ Mit Elan und einigen Veranstaltungen geht es jetzt wieder los, da ist sich der Vorstand des Ortsvereins Hoya des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) einig. Während der Corona-Zeit fielen viele Aktionen aus, und das DRK-Gemeinschaftshaus am Hoyaer Bahnhof wurde als Testzentrum durch den Arbeiter-Samariter-Bund genutzt.

Der hat die Räume im Sommer verlassen, sodass diese jetzt wieder mit Tischen und Stühlen ausgestattet und für die ersten Veranstaltungen vorbereitet sind.

Zugleich hofft der Vorstand auf neue Aktive, die Aktionen auf die Beine stellen wollen: „Das DRK ist ein Riesen-Bauchladen. Wir möchten Leute finden, die mitmachen wollen“, sagt Bernt Guder, der im erweiterten Vorstand des Ortsvereins ist und aus eigener Erfahrung weiß: „Die Leute, die zwischen 40 und 60 Jahre alt sind, kriegt man nur schwer raus.“ In einer Phase von Inflation und Krieg in Europa aber gelte es, mehr auf den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft zu setzen. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Menschen wieder zusammenrücken“, findet auch Ulrike Gieger-Graßl, die als Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Nienburg/Weser tätig ist.

Daher soll es jetzt wieder mit den ersten Aktivitäten losgehen: An jedem dritten Freitag im Monat – erstmals am 16. September – lädt der DRK-Ortsverein Hoya um 15 Uhr zum Bingo-Nachmittag ein (Anmeldung unter Telefon 04251/7646). An jedem vierten Samstag im Monat – erstmals am 24. September – findet um 12 Uhr der Suppentag im DRK-Gemeinschaftshaus statt, der von Sigrid Huhnholt organisiert wird (Anmeldung unter Telefon 04251/1862). Zu beiden Veranstaltungen bietet der Ortsverein auch einen Fahrdienst an. Ebenso nimmt die Kaffeestube für Alt und Jung am 10. Oktober ihren Betrieb wieder auf: „Dafür haben wir extra neue Spiele angeschafft“, berichtet Brigitte Lehmkuhl, zweite Vorsitzende des Ortsvereins. „Jeder kann zu den Veranstaltungen kommen, dazu muss man kein Mitglied oder Rentner sein“, unterstreicht Schatzmeisterin Heidrun Schwenke.

Daneben soll neuer Schwung in die Bereitschaft kommen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Ortsverein eine eigene Bereitschaft hat“, sagt Vorsitzender Alfred Tiltz. Junge Menschen ab 16 Jahren könnten mitmachen, so Bereitschaftsleiterin Anna Weigel. Im Rahmen von Herbst- und Weihnachtsmärkten, Frühlingsfesten oder Fußball- und Reitturnieren sei die Gruppe mit Sanitätsdiensten im Einsatz. Aber auch auf größeren Veranstaltungen wie dem Brokser Heiratsmarkt seien sie dabei, fügt Anna Weigel hinzu. Arbeiten die Ehrenamtlichen dort mit, müssen sie allerdings mindestens 18 Jahre alt sein.

„Wir haben zudem eine eigene Katastrophenschutzeinheit und rücken bei größeren Lagen mit aus“, erläutert Alfred Tiltz. Ein großer Wunsch der Bereitschaft: „Wir suchen aktuell jemanden, der sich um die Jugend kümmert“, erklärt Anna Weigel, die mit offenkundiger Begeisterung die derzeit 16-köpfige Gruppe leitet. Wer mitmacht, könne in diesem Rahmen seine Sanitätsausbildung absolvieren und vielleicht sogar eine Rettungssanitäter-Ausbildung in Vollzeit oder berufsbegleitend draufsatteln.

Silke Bartels zeigt, was die Kleiderkammer alles zu bieten hat – auch Kinderbekleidung gehört dazu. © Regine Suling-Williges

„Wer sich im DRK engagieren will, kann das tun. Es sind viele Weiterbildungen möglich“, unterstreicht Ehrenamtskoordinatorin Ulrike Gieger-Graßl. Allerdings wüssten viele Menschen nicht, was das DRK alles mache. Klar, für die Organisation der Blutspenden sei man bekannt. „In der Pandemie-Zeit haben wir aber auch Einkaufshilfen angeboten“, nennt Alfred Tiltz ein Beispiel für eine ganz andere Aktivität. Weitere Ideen hat der Vorstand überdies im Kopf: Man könnte Radtouren organisieren, gemeinsam wandern oder singen. Einzig an den Ehrenamtlichen, die sich diese Themen auf die Fahnen schreiben, fehlt es: „Wenn jemand sagt, er möchte etwas machen, kann er mit seiner Idee zu uns kommen“, informiert Ulrike Gieger-Graßl.

29 DRK-Ortsvereine gibt es derzeit im Landkreis Nienburg. Zum Ortsverein Hoya gehören neben Hoya die Orte Hassel, Hoyerhagen und Eystrup. „Derzeit haben wir 180 Mitglieder“, weiß Schatzmeisterin Heidrun Schwenke. Es sollen aber mehr werden: Auch wer sich nicht persönlich im DRK-Ortsverein engagieren könne, habe die Möglichkeit, die Organisation vor Ort durch eine passive Mitgliedschaft zu unterstützen. „Jeder Cent zählt“, sagt Alfred Tiltz. „Wir brauchen aktive und passive Mitglieder, weil wir wieder so aktiv werden wollen, wie wir vor der Pandemie waren.“ Helfen, das sei das Wichtigste in der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes.

Ein Indiz dafür ist die Kleiderkammer, die im DRK-Gemeinschaftshaus dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr ihre Türen öffnet. „Wir leben von den Spenden der Bevölkerung“, berichtet Silke Bartels, die die Einrichtung leitet. Für kleines Geld kann sich dort jeder mit saisongerechter Kleidung eindecken. Überschüssige Bekleidung spendet der Ortsverein und bringt sie drei bis vier Mal pro Jahr nach Polen. „Dort werden wir immer mit offenen Armen empfangen“, freut sich Alfred Tiltz, einer der Aktivposten im Verein, der genau wie seine Vorstandskollegen voller Optimismus an den Neustart denkt: „Wir fangen klein an und machen groß weiter“, erklärt seine Stellvertreterin Brigitte Lehmkuhl voller Motivation.