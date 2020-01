Doppeltes Glück für Erika Herken

Bückerin gewinnt bei Sterntaler-Aktion zum zweiten Mal / Übergabe der Hauptpreise

+ Rita Uhlig (Dritte von rechts) und Heike Brüggemann (links) überreichten Erika Herken (Zweite von rechts), Maik Kielmann (Mitte) sowie dem Ehepaar Werner und Karin Homfeld (Zweiter und Dritte von links) die Hauptgewinne der Sterntaler-Aktion. Marit Westhoff (rechts) fungierte als Glücksfee und zog zuvor die Lose aus der Trommel. Foto: Horst Friedrichs

Hoya - Von Horst Friedrichs. Große Preise bereiten große Freude. Das zeigte sich am Donnerstagabend in den Geschäftsräumen des Büropartners Brüggemann in Hoya. Dort erhielten die Hauptgewinner der „Sterntaler“-Aktion, veranstaltet von der Fördergemeinschaft Hoya, den hübsch verpackten Gegenwert ihrer Lose. Den ersten Preis, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro für Geschäfte in der Grafenstadt, gewann Erika Herken aus Bücken. Schon vor Jahren hatte sie bereits einmal den Hauptpreis in der gleichen Aktion gewonnen. „Ich gewinne sonst nie etwas, und dann gleich zwei Mal hintereinander“, sagte die glückliche doppelte Hauptgewinnerin. „Es ist eine tolle Sache, die die Fördergemeinschaft hier ins Leben gerufen hat. Durch die Einkaufsgutscheine meines ersten Gewinns habe ich beispielsweise zwei Hoyaer Geschäfte entdeckt, in denen ich vorher noch nie gewesen war.“