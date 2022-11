Neue Ausgabe des Eitzendorfer Dörpskalender für 2023 ist fertig

Von: Nala Harries

Teilen

Im Dörpskalender für das Jahr 2023 sind © nala harries

Eitzendorf – Friedel Rippe ist in Eitzendorf groß geworden. Er kennt so gut wie alle Bewohner des Dorfes – „ausgenommen einiger Neubürger“, sagt er. Da liegt es nahe, dass er auch derjenige ist, der sich seit Jahren um die Erstellung des Dörpskalenders kümmert. Die neue Ausgabe für 2023 ist seit Kurzem fertiggestellt – bestückt mit Fotos aus der jüngeren Vergangenheit sowie alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen bietet sich das Exemplar sowohl für die jüngere als auch für die ältere Generation an.

Entstanden ist der Kalender in Zusammenarbeit mit dem Dörpsverein Eitzendorf, dem auch Friedel Rippe angehört.

„Die Leute freuen sich, wenn sie sich auf den Bildern wiedererkennen“, weiß der Eitzendorfer aus Erfahrung. Wohl aus diesem Grund seien schon jetzt knapp 20 der 100 Exemplare verkauft. „Ich kann aber immer noch eine geringe Menge nachbestellen“, versichert der 71-Jährige. Jedes Jahr verkaufe er um die 150 Stück. Beliebt ist der Dörpskalender aber nicht nur bei den Eitzendorfern. Friedel Rippe verschickt ihn deutschlandweit. „Dort leben Verwandte“, nennt er als Grund. Für Hinzugezogene würde der Kalender darüber hinaus eine Möglichkeit bieten, Eitzendorf richtig kennenzulernen, findet Friedel Rippe.

Um ein möglichst großes Publikum anzusprechen, setzt er bei der Auswahl der Fotos auf alte und neue Motive sowie auf eine Mischung aus Landschaftsfotografien, Vereinsbildern, alten Einschulungsfotos und Aufnahmen von Gebäuden. Mehr als die Hälfte der Bilder hat der Eitzendorfer mit seiner Kamera aufgenommen, andere stammen aus der Arbeit an der Dorfchronik, an deren Erstellung Friedel Rippe bereits seit geraumer Zeit arbeitet und die 2023 fertig werden soll. Weitere Motive bekam der 71-Jährige von Bekannten oder Freunden überreicht. So habe ihm beispielsweise eine der beiden Frauen, die auf dem Kalenderblatt für November gemeinsam mit dem verstorbenen Johann Bormann auf einem Motorrad zu sehen sind, das entsprechende Foto zur Verfügung gestellt. Dieses ist 1954 auf dem Osterfeld aufgenommen worden.

Das März-Blatt hingegen bildet ein ganz besonderes und wohl für viele auch aufregendes Ereignis ab: Das Bild von 1970 zeigt zahlreiche Kinder mit ihren Müttern an ihrem ersten Schultag. „Die sind heute alle über 50 Jahre alt“, weiß Rippe.

Deutlich jünger ist das Foto, welches das Kalenderblatt für Oktober ziert. Zu sehen ist darauf die Erntejugend im Jahr 2019, die sich vor dem Backhus aufgestellt hat.

Satte Farben präsentieren sich im April. Dafür nahm Friedel Rippe beispielsweise das Farbspiel der Wolken in Kombination mit dem gelben Raps am Schlichtensee auf.

Übrigens: Auf dem Titelbild des Dörpskalenders ist er selbst zu erkennen – allerdings eine viel jüngere Version von ihm. Einige Eitzendorfer werden den heute 71-Jährigen aber sicherlich erkennen.