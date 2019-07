Discounter setzen auf Modernisierung

Hoya - Von Rebecca Göllner-martin. Wer in den vergangenen Wochen beim Lidl-Markt in Hoya einkaufen wollte, der musste unverrichteter Dinge wieder umkehren. Denn wegen Umbaumaßnahmen ist der Discounter für einige Monate geschlossen. Wiedereröffnung soll laut Aussagen des Unternehmens am 21. November sein.

Der Nahversorger plant eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes von rund 800 Quadratmeter auf 1 255 Quadratmeter (wir berichteten). Zudem soll der Markt modernisiert werden, da er laut Flächennutzungsplan (F-Plan) „nicht mehr den wirtschaftlichen und kundenfreundlichen Ansprüchen entspricht“. Die Erweiterung solle vorrangig der Anpassung an aktuelle Marktbedingungen und veränderte Kundenbedürfnisse dienen. Das bedeutet unter anderem, dass es nach dem Umbau breitere Gänge und niedrigere Regalhöhen gibt. Auch eine Barrierefreiheit sowie eine zeitgemäße Warenpräsentation sollen, so heißt es weiter, durch die Umbauarbeiten gewährleistet werden. Ziel der Maßnahme sei eine langfristige Sicherung des Standorts Hoya.

Aldi plant Abriss

Doch nicht nur Stammkunden von Lidl müssen auf ihren regelmäßigen Einkauf verzichten, vermutlich noch in diesem Jahr schließt mit dem Aldi-Markt an der Bücker Straße ein weiterer Discounter in der Stadt Hoya. Dort ist der komplette Abriss des Gebäudes geplant. „Die bereits mehrfach umgebaute Filiale in Hoya entspricht nicht mehr unseren Anforderungen an einen modernen Aldi-Markt. Aus diesem Grund planen wir den Bau eines neuen, hellen Markts mit dem Fokus auf Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Zum Beispiel sei vorgesehen, auf dem Dach des neuen Gebäudes eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Die Verkaufsfläche soll sich auf rund 1080 Quadratmeter erhöhen, momentan sind es 880 Quadratmeter. Grund für die zusätzlichen 200 Quadratmeter sind unter anderem auch breitere Gänge, die das Einkaufen zum einen angenehmer machen, und zum anderen eine Barrierefreiheit gewährleisten sollen. Die bestehenden 100 Parkplätze reduzieren sich bei der Vergrößerung auf 90 Stellflächen. Die Einfahrt im südlichen Bereich des Grundstücks verlagert sich dann um einige Meter nach Norden.

Wann genau die Abrissarbeiten an der Bücker Straße beginnen, dazu wollte sich das Unternehmen nicht konkret äußern und teilt auf Nachfrage mit: „Wir befinden uns derzeit im laufenden Baugenehmigungsverfahren und stehen dazu im regelmäßigen konstruktiven Austausch mit den zuständigen Behörden und Gremien. Wir hoffen auf die Baugenehmigung im dritten Quartal dieses Jahres, müssen aber natürlich die Beschlusslage abwarten.“

Dass die Kunden bereits auf einen Discounter in der Grafenstadt verzichten müssen, macht sich bei den umliegenden Märkten bemerkbar. Insgesamt hat Hoya vier Lebensmittelgroßgeschäfte, eines steht derzeit schon nicht mehr zur Verfügung, ein weiteres schließt wohl noch in diesem Jahr. Die zwei Verbleibenden, Rewe und Famila, fangen einen großen Kundenstamm auf. Wer trotzdem nicht auf die Waren von Aldi und Lidl verzichten möchte, muss den Weg nach Bruchhausen-Vilsen auf sich nehmen. Dort befinden sich die am nächstgelegenen Märkte der beiden Unternehmen.

Weitere Informationen

Die Unterlagen zu den beiden Bauvorhaben sind auf der Homepage der Samtgemeinde unter www.grafschaft-hoya.de zu finden.