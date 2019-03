Rund 30 Ausstellerinnen präsentierten Schmuck, Kleidung und vieles mehr

+ Claudia Dörge (links) und Martina Masemann aus Uenzen stellten auf der „Damenwahl“ im Lindenhof in Hoya erstmals gemeinsam aus. Foto: Regine Suling

Hoya - Von Regine Suling. „Hier gibt es immer nette Gespräche“, erzählte Kerstin Weckly aus Weyhe, nach zwei Jahren Pause wieder als Ausstellerin auf der Messe „Damenwahl“ im Hoyaer Lindenhof dabei zu sein. So wie sie hatten weitere 29 Ausstellerinnen am Sonntag im Saal des Lokals ihre Stände aufgebaut, um ihr Angebot zu präsentieren. Dies hatte seinen Schwerpunkt im Bereich all der Dinge, die das Leben schöner machen. Schmuck zum Beispiel, Glitzer-Tattoos, Mützen, Strick-Schals und kunstvoll gestaltete Etageren für den Kaffeetisch. Oder neue, ausgefallene Kleidungsstücke.