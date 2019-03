Diebische Frackträger

Ein Vortrag über See-Elefanten, Robben und atemberaubende Natur

+ Pinguine aller Arten zeigte Peter von Sassen in seiner Multimediashow „Antarctica“ in Eystrups Altem Güterschuppen. Foto: Horst Friedrichs

Eystrup - Von Horst Friedrichs. Seine Reise startet da, wo die Welt eigentlich zu Ende ist. Und doch geht es dreitausend Seemeilen weiter nach Süden, dorthin, wo Pinguine und Seelöwen zu Hause sind und Menschen bestenfalls in Forschungsstationen leben. Die Antarktis ist das traumhafte Ziel. „Dort scheint die Sonne pro Jahr länger als in Kalifornien“, sagt Peter von Sassen, und solche Begeisterung schwingt in jedem seiner Sätze mit, wenn er über die kältesten Regionen der Erde berichtet. Kürzlich gastierte er mit seiner Multimediashow „Antarctica“ im ausverkauften historischen Güterschuppen des Heimatvereins Eystrup. Der ehemalige Fernsehjournalist, Moderator und Filmemacher – bekannt als Gesicht der NDR-Sendung „Hallo Niedersachsen“ – nahm sein Publikum mit auf eine Reise in Richtung Südpol. Die Show mit Bild und Musik und der Live-Moderation des Fernsehmanns sorgten für zunehmende Begeisterung. Auf der Großbildleinwand erstrahlten faszinierende Fotografien von bestechender Brillanz, die dem Zuschauer das Gefühl gaben, in die sonnige Eiseskälte des Kontinents hautnah eintauchen zu können – ohne von Packeis eingeschlossen oder bei menschenfeindlichen 50 bis 60 Grad minus schockgefrostet zu werden. Schicksale früher Forscher sind nicht frei von derart tragischem Geschehen, wie Peter von Sassen mit eingestreuten historischen Aufnahmen dokumentierte.