Diebe versuchen, Geldautomaten zu sprengen

Hoya - Von Rebecca Göllner. Ein lauter Knall in der Nacht von Montag auf Dienstag dürfte einige Bewohner der Langen Straße in Hoya aus dem Schlaf gerissen haben. Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Monaten haben bisher unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten der Hoyaer Filiale der Commerzbank gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch.

Laut Pressemitteilung der Polizei sei die Tat gegen 2.30 Uhr vonstattengegangen. Durch die versuchte Sprengung lösten die Einbrecher einen Alarm aus, der an eine Sicherheitszentrale weitergeleitet wurde. Diese gab anschließend der Polizei Bescheid. „Als wir vor Ort waren, waren die Täter schon geflüchtet“, berichtet Polizeipressesprecher Axel Bergmann.

+ Die Diebe scheiterten dabei, den Geldautomat zu spengen. © Rebecca Göllner „Wie schon eine Woche zuvor in Stadthagen, Landkreis Schaumburg, misslang es auch in Hoya, den Geldausgabeautomaten zu sprengen“, heißt es seitens der Polizei. Die Täter hatten probiert, eine Lunte bis zum Automaten zu legen, diese anzuzünden und ein in den Geldausgabeautomaten eingeleitetes Gas zu entzünden. Der Ausgabeautomat hielt dem Angriff stand. Welche Beschädigungen die Täter anrichteten, muss noch im Einzelnen geklärt werden, schildert Polizeipressesprecher Axel Bergmann. Derzeit würden die Ermittlungen laufen.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten in Hoya und Stadthagen kann Bergmann nicht ausschließen. „Die Vorgehensweise war sehr ähnlich“, berichtet der Polizeipressesprecher. Noch gebe es aber keine ausreichenden Beweise, die eine Tatverflechtung bestätigen könnten.

Ebenfalls in Hoya vor Ort war die Feuerwehr Hoya. Sie war vorsichtshalber alarmiert worden, da ein Brand in dem Geldinstitut nicht ausgeschlossen werden konnte. „Aber ein Einsatz war nicht erforderlich“, berichtet Feuerwehrpressewartin Marion Thiermann.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nehmen die Polizeidienststellen in Hoya (Telefon 04251/934640) oder in Nienburg (05021/97780) entgegen.

Bereits zweiter Vorfall dieser Art

Im Landkreis Nienburg sei es, so Axel Bergmann, in den vergangenen Jahren nur zu sehr wenigen Sprengungen beziehungsweise Sprengversuchen gekommen. In der Bundesrepublik stünden solche Vorfälle häufiger auf der Tagesordnung. In Niedersachsen hat es laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) seit Jahresbeginn schon mehr als 40 versuchte oder vollendete Sprengungen von Geldautomaten gegeben. Dabei wurden in einer Reihe von Fällen fünfstellige Geldbeträge erbeutet. Zuletzt war in der vergangenen Woche ein Geldautomat in Göttingen aufgesprengt worden. „Die Erfolgsquoten der Täter sinken allerdings, da die Hersteller der Automaten sich mittlerweile darauf eingestellt und die Bauweise verbessert haben“, erklärt Axel Bergmann.

In der Hoyaer Commerzbank geht das Tagesgeschäft derweil ganz normal weiter. „Wir rechnen damit, dass der Geldautomat bis spätestens zum Wochenende wieder funktionstüchtig ist“, sagt Filialmitarbeiter Jürgen Kohlbacher. Der zweite Automat würde nach einer vorsorglichen Untersuchung ebenfalls wieder in Betrieb genommen. „Für die Kunden, die Geld abheben wollen, finden wir bestimmt individuell eine Lösung“, versichert er.