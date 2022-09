„Hoya zerstört sich selbst“: Facebook-Nutzer regen sich über neue Regel an der Deichstraße auf

Von: Nala Harries

Teilen

„Da hält sich wirklich kein Schwein dran“, meint eine Facebook-Nutzerin, an der Deichstraße/Ecke Von-Kronenfeldt-Straße beobachtet zu haben. In einigen Fällen scheint sie recht zu behalten, wie dieses © nala harries

Hoya – Die Diskussion um die geänderte Verkehrsführung an der Deichstraße in Hoya (wir berichteten) reißt nicht ab. Besonders in dem sozialen Netzwerk Facebook tauschen sich die Bürger über dieses Thema aus – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.

So kommentiert eine Nutzerin beispielsweise: „So eine Rotze. Ich fahr bestimmt keinen Umweg, um nach Hause zu kommen.“ Sie geht sogar noch weiter und meint: „Nur weil die richtigen Leute genug Geld bezahlt haben.“ Ähnliches vermutet ein anderer hinter der Entscheidung der Stadt, die Regelung im Bereich Deichstraße/Ecke Von-Kronenfeldt-Straße zu ändern. Er geht davon aus, dass dies nur geschehen sei, „weil dort in der Nähe jemand Bestimmtes wohnt und sich beschwert hat“. Wen die beiden Kommentatoren genau meinen, lassen sie jedoch offen.

Ebenso ist diesbezüglich das Umwelt-Thema Teil der Diskussion unter den Usern. „Wir sollen alle an die Umwelt denken und müssen jetzt einen Umweg fahren, der durch die Ampelkreuzung auch noch deutlich mehr Zeit kostet“, lautet ein Kommentar dazu.

Um eben diesen nicht auf sich nehmen zu müssen, missachten einige Verkehrsteilnehmer die neue Regelung und folgen unbeirrt ihrer Route Richtung Kino. „Da hält sich wirklich kein Schwein dran“, meint eine Facebook-Nutzerin, beobachtet zu haben. Eine andere beschwert sich, dass ihr diejenigen, die das Schild ignorieren, die Vorfahrt nehmen würden. Zur Erinnerung: Wer von der Von-Kronenfeldt-Straße in Richtung Kino fährt, befindet sich auf einer Vorfahrtsstraße. Das seien nicht nur Autofahrer, sondern auch Radfahrer, fügt sie hinzu. Ein Nutzer hat zudem einen Tipp für eine Alternativroute parat: „Man kann dem Schild folgen, kurz danach in die Gartenstraße abbiegen und dann über die Hüpendenstraße wieder auf die Deichstraße fahren.“ Allerdings würden dadurch die dortigen Anwohner belästigt, vermutet er.

Eine andere Nutzerin meint, sie sei von der Polizei freundlich darauf hingewiesen worden, nicht mehr nach rechts abbiegen zu dürfen. Von weiteren Konsequenzen schreibt sie jedoch nichts – und das, obwohl ein Verstoß laut den Polizeibeamten aus Hoya mit zehn Euro Strafe geahndet werde (wir berichteten). „Besser wären 10 000 Euro“, fordert hingegen ein Nutzer. Die Beamten hätten jedoch mehr Zeit, sich um Wichtiges zu kümmern, wenn dieses „sinnlose Schild“ einfach abmontiert und die alte Regelung wiederhergestellt werde, bezieht ein anderer Kommentator dazu deutlich Stellung.

Darüber hinaus lösten die geänderte Verkehrsführung und die dazugehörige Begründung der Stadt, die Deichstraße auf diese Weise zu beruhigen, bei einer Kommentatorin Verwirrung aus: „Ich fahre durch die Deichstraße, die entlastet werden soll, um dann am Ende links abzubiegen. Da habe ich doch aber die Straße schon passiert. Oder sehe ich das falsch?“, bemängelt sie.

„Hoya zerstört sich weiter selbst“, bringt eine Userin ihre Bedenken zum Ausdruck. Eine andere rät zudem: „Also am besten Hoya meiden, wo es geht.“ Würde man ihrem Rat allerdings tatsächlich folgen, kämen die in der Grafenstadt angesiedelten Geschäfte in die Bredouille. Erst kürzlich äußerte sich die Fördergemeinschaft dazu wie folgt: „Wir wollen, dass in Hoya wieder mehr los ist.“

Auch die Stadtbäckerei Uhde wies in einem Gespräch bereits daraufhin, welche Auswirkungen die geänderte Verkehrsführung an der Deichstraße für sie habe. Denn laut „Mein.Naturbrot“-Geschäftsführer Jan Kampe verzeichne er durch die neue Regelung schon jetzt finanzielle Einbußen im Frühstücksgeschäft (wir berichteten).

Von Nala Harries