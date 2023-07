Eystruper Bahnhof bietet eindrucksvolle Kulisse für Dampfmaschinenfest

Von: Horst Friedrichs

Eine historische Dampfwalze vor geschichtsträchtigem Hintergrund: Das Industriedenkmal Senffabrik Leman in Eystrup bildet eine eindrucksvolle Kulisse für liebevoll und detailgetreu restaurierte Dampfmaschinen – sowohl beweglicher als auch stationärer Art. © Friedrichs, Horst

Eystrup – Einen Gehörschutz brauchte niemand – am Wochenende in Eystrup, als dort das fünfte Dampfmaschinenfest stattfand. Am Sonnabend und am Sonntag kamen Besucher in großen Scharen aus der näheren und weiteren Umgebung und auch aus dem Ausland. Alle lockte das gemeinsame Ziel, die flüsterleisen Maschinen aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert in Betrieb zu erleben. Von klitzekleinen, Esbit befeuerten Modelldampfmaschinen bis zu tonnenschweren Lokomobilen reichte das Schauangebot rund um den Eystruper Bahnhof und das Industriedenkmal Senffabrik Leman.

Vom historischen Güterschuppen des Heimatvereins bis hinüber zu den strahlend hellen Gebäuden der Senffabrik glänzte das Veranstaltungsgelände mit einer geradezu überbordenden Vielfalt technischer Anschauungsobjekte aus der frühen Zeit der Industrialisierung. Liebevoll, bis ins winzigste Detail restaurierte Dampfmaschinen in unterschiedlichster Form bestimmten das Bild. In dessen Mittelpunkt stand wie gewohnt die imposante stationäre Dampfmaschine der Senffabrik – auch als ein weiteres Beispiel dafür, wie geräuscharm es sich in der Umgebung einer derart mächtigen Maschine damals arbeiten ließ.

Wenn es dunkle Wolken gab, dann kamen sie überwiegend und in nicht nennenswerter Ausdehnung aus den stählernen Schornsteinen der großen und kleineren „Schnauferl“. Von Zeit zu Zeit formierten sie sich vor der Senffabrik zum Korso und starteten zu einer Rundfahrt durch Eystrups Straßen. Dann lag Dampfmaschinengeruch in der Luft, wie er in früheren Jahren noch vom Bahnhof des Ortes und der Bahnstrecke Bremen – Hannover ausgegangen sein mochte. Auf einigen Lokomobilen gab es Sitzgelegenheiten für Mitfahrer, die auf diese Weise Eystrup im Zuckeltrab erleben konnten – bisweilen begleitet vom kraftvollen Ton der Dampfpfeifen in unterschiedlichen Stimmlagen.

Zu den Attraktionen des fünften Dampfmaschinenfests gehört das mobile, dampfbetriebene Sägewerk, das von seinen Betreibern aus den Niederlanden nach Eystrup transportiert worden war. Vor dem historischen Güterschuppen des örtlichen Heimatvereins erleben die Zuschauer, wie im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert Bretter aus Baumstämmen gesägt wurden. © Friedrichs, Horst

„Wir sind mit dem Ablauf des Dampfmaschinenfests rundum zufrieden“, sagte Wolfram-Wernher Köhr von der veranstaltenden Interessengemeinschaft Industriedenkmal Senffabrik Leman im Heimatverein Eystrup im Gespräch mit der Kreiszeitung. Vom durchweg guten Wetter profitierten vor allem die im Freien agierenden Akteure wie die viel beachteten Betreiber des mobilen Holzsägewerks aus Holland und die Feuerwehrmitglieder aus Salzbergen an der Ems, die ihre Dampfspritze aus dem dortigen Feuerwehrmuseum vorführten.