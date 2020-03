Corona: Quarantäne für Schüler

Zwölftklässler aus Hoya müssen nach Italienreise zu Hause bleiben

+ Das Johann-Beckmann-Gymnasium traf vor der Skireise einige Vorkehrungen aufgrund des Corona-Risikos in Italien. Foto: HORST FRIEDRICHS

Hoya - Von Mareike Hahn Und Nala Harries. 23 Jugendliche des zwölften Jahrgangs und drei Lehrer des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) in Hoya befinden sich aktuell auf einer Klassenfahrt in Südtirol (Italien). Diese Ferien werden sich ungeplant verlängern: Das Gesundheitsamt des Landkreises Nienburg ordnete gestern für alle Teilnehmer eine 14-tägige häusliche Quarantäne an.