Sechste Oldtimer-Tour mit Raritäten, Kleinwagen und Rollern

Etliche Kleinwagen und Roller sind auf den Straßen unterwegs, ihr Ziel ist der Güterschuppen in Eystrup.

Eystrup – Aus ganz Norddeutschland kamen kürzlich sie nach und nach auf eigener Achse und viele begleitet vom typischen Sound ihrer Zweitaktmotoren angetuckert, 25 Kleinwagen und 13 Roller, um sich beim Treffen vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup zu präsentieren.

Dort standen sie dann aufgereiht, lackglänzend und chromblitzend, die technisch und optisch liebevoll gepflegten Lloyds, Messerschmitts oder Isettas, für die sich in früheren Zeiten so originelle Bezeichnungen wie etwa „Leukoplastbomber“, „Schneewittchensarg“ oder „Knutschkugel“ eingebürgert hatten – echte Hingucker allesamt.

Nach Worten von Hans-Jürgen Kern, der dieses Treffen nunmehr bereits zum sechsten Mal organisierte, repräsentieren diese Fahrzeuge eine kurze, aber gleichwohl prägnante automobilhistorische Epoche der deutschen Nachkriegszeit. In den 1950er- und 1960er-Jahren waren die Menschen froh, mit einem Roller, Moped oder Kleinwagen ein Stück Mobilität zu erlangen. Ganz sicher haben sie damit aber auch einen wesentlichen Beitrag zu dem geleistet, was später als Wirtschaftswunder in die Geschichte eingegangen ist.

Unter den Kleinwagen – die Flotte wurde durch Fabrikate der Firmen Borgward, VW, Hans Glas (Gogo), Renault, Citroën, Borgward, Fiat und DAF komplettiert – befanden sich auch einige Raritäten, wie etwa der in Frankreich gebaute himmelblaue „Vespa 400“ der italienischen Firma Vespa oder ein „Kleinschnittger F 125“, der von Besitzer Rolf Wrede Ende der 1970er-Jahre in einer Scheune in Varste bei Verden entdeckt, mit den Worten „Der gehört auf die Straße“ erworben und anschließend wieder fahrtüchtig gemacht worden ist.

Oldtimer-Treffen in Eystrup Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uw e Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe Vor dem Alten Güterschuppen in Eystrup trafen sich die Oldtimer. © Uwe Campe

Unter den Zweirädern war hauptsächlich der Motorroller „Heinkel Tourist“ vertreten, von dem der ehemalige Flugzeugbauer Heinkel zwischen 1953 und 1956 mehr als 160 000 Exemplare produzierte.

Nachdem die Teilnehmer in den unvermeidlichen „Benzingesprächen“ hinreichend gefachsimpelt und sich anschließend beim Mittagessen gestärkt hatten, wurde noch eine gemeinsame Ausfahrt unternommen, die den Korso nach Dörverden führte, wo die Oldtimerfreuden Schleusenanlage besichtigten. Bevor dann die Teilnehmer ihre Heimfahrt antraten, ließ man das Treffen jedoch erst noch bei Kaffee und Kuchen im Alten Güterschuppen ausklingen.

uc