Bürgervereine der Stadt Hoya bald möglicherweise nicht mehr nur Männersache

Von: Horst Friedrichs

Präsentieren das druckfrische Plakat zu einer Sonderausstellung des Heimatmuseums, die vom 7. Mai bis zum 15. Oktober dieses Jahres anlässlich ebenjener 400-Jahr-Feier stattfindet: Museumsleiterin Ulrike Taenzer und Harald Jüttner, Vorsitzender des Bürgervereins Erstes Viertel. © horst friedrichs

Hoya – Eine Männersache, die mehr als vier Jahrhunderte überdauerte. Das sind die Hoyaer Bürgervereine und ihr Veranstaltungs-Top-Hit, das Bürgerschießen. „In den kommenden Jahren werden wir darüber diskutieren, ob wir beim nächsten Bürgerschießen eine Generälin oder eine Bürgerkönigin haben werden.“ Das erklärte Harald Jüttner, erster Vorsitzender des Bürgervereins Erstes Viertel, zum Abschluss seines Vortrags „Die Bürgervereine nach ihrer Neugründung 1953 bis heute“, den er im Heimatmuseum Hoya hielt.

Zur möglichen Zukunftsaussicht auf weibliche Generalität oder Majestät in den Bürgervereinen der Grafenstadt lieferte er eine solide Begründung: „Die Stadt Hoya finanziert nur Feste beziehungsweise Vereine, an denen alle Bürger teilnehmen können.“ Jüttner weiter: „In den kommenden Jahren werden wir also eine Diskussion darüber führen, ob wir den Bürgerverein für alle öffnen.“ Nach Andreas Ruh, Jan Witte, Elfriede Hornecker und Thomas Stukenborg war Harald Jüttner der fünfte Mitautor der Bürgervereins-Chronik, der zugleich den letzten in der Reihe der Vorträge hielt.

„Wir befinden uns tatsächlich im 70. Jahr nach der Neugründung der Bürgervereine 1953“, sagte Harald Jüttner. „Zusätzlich zum 400-jährigen seit 1621 feiern wir folglich zwei Jubiläen.“ Aus einem Artikel der Kreiszeitung im Neugründungsjahr 1953 zitierte der Referent: „Die Bürgervereine stehen für Bürgersinn und Gemeinschaftsgeist, der sich dem Wohl der alten Grafenstadt verpflichtet fühlt.“

Den ersten Schritt habe im November 1953 das vierte Viertel gemacht, indem es während einer Versammlung im Gasthaus „Zur Börse“ den Bürgerverein wieder ins Leben rief. Hermann Rathge wurde erster Vorsitzender, Wilhelm Bohle zweiter Vorsitzender, Schriftführer Hans Bruns, Kassierer Karl-Heinz Ruhlmann und Rottskorporal Hans Soltau senior. Einen einstimmigen Beschluss über die Aufgaben des Bürgervereins formulierte die Versammlung damals so: „Der Bürgerverein sieht seine weiteren Aufgaben darin, in seinen Zusammenkünften alle Fragen der Kommunalpolitik freimütig zu besprechen, Anregungen und Vorschläge an die Ratsversammlung zu richten und im engen Kontakt mit den Ratsherren alle Probleme zu erörtern – so wie es früher, vor der Auflösung der Bürgervereine 1933, gute Übung gewesen ist.“

Schon im Dezember 1953 folgte eine Gründungsversammlung des zweiten Viertels im Gasthaus „Lindenhof“. Zum ersten Vorsitzenden wurde Wilhelm Hartje gewählt, zum zweiten Vorsitzenden Theo Sonntag, zum Schriftführer Otto Föge und zum Kassierer Fritz Langer. Leutnant wurde Wilhelm Rathge, Rottskorporal Heinrich Asendorf. Besonders erwähnt ist im Protokoll der Versammlung, dass Bürgermeister Herbert Fritze und Stadtdirektor Otto Isenbeck anwesend waren und Fragen beantworteten sowie Wünsche notierten.

Kurz vor der Jahreswende traf sich schließlich das dritte Viertel am 29. Dezember 1953, und hielt fest, dass die Zeit drängte, denn: „Der Bürgerverein muss gegründet werden aus Rücksicht des 1954 stattfindenden Bürgerschießens.“ Erster Vorsitzender und Leutnant wurde Harry Reimers, zweiter Vorsitzender Heinrich Burdorf, Kassierer Anton Herbrich senior, Rottskorporal Otto Rohlfing. Einen Festausschuss bildeten Oscar Becker, Anton Herbrich senior, Heinrich Bracht und Theo Sorger.

Für den Bürgerkönig, falls er aus dem dritten Viertel kommen würde, lobte Harry Reimers damals eine Sonderprämie von hundert Mark aus. „Heute sind wir bei 3 000 Euro von der Stadt und weiteren 3 000 Euro vom Verein“, gab Harald Jüttner zu bedenken. „Dazu kommen noch die Rückversicherung sowie eine Hutsammlung kurz nach der Proklamation.“

Die letzte Viertelsgründung fand schließlich am 6. Januar 1954 im Parkhaus statt. Die Namen der Gewählten wurden damals unvollständig protokolliert: Erster Vorsitzender wurde Rechtsanwalt Dr. van Hove, zweiter Vorsitzender Amtsrat Schmidt, Kassierer Happhoff und Otto, Schriftführer Krauthoff und Gumprecht, Leutnant Bertold von Behr, Rottskorporal Gerhard Voigts. Zum General wurde einstimmig durch alle vier Viertel der Fabrikant Emil Koppermann gewählt beziehungsweise benannt. Herbert Fritze wurde General.

Nach 17 Jahren Pause, so erinnerte Harald Jüttner die Zuhörer, ist 1954 schließlich 333 Jahre Bürgerschießen gefeiert worden. Den Titel des Bürgerkönigs holte sich Anton Herbrich, und es nahm die erst sechs Wochen vor dem Fest gegründete Jägerkompanie teil. Hauptmann war Ernst Bruns, der zahlreiche Schwimmtitel für den Turn- und Sportverein Hoya errungen hatte. Heiteres Namenraten war angesagt, als Harald Jüttner den Gästen im Heimatmuseum eine Reihe von Fotos aus der jüngeren Geschichte des Bürgerschießens zeigte.

Nach einer Aufnahme der Jägerkompanie von 1954 folgten unter anderem der Bürgerkönig und die Generalität desselben Jahres, Fotos aus dem zweiten Viertel während der Fünfzigerjahre, eine Momentaufnahme der Bolschenkanone Dormeyer, eine Skizze der damaligen Einbahnstraßenplanung, Bürgerkönig Friedrich „vom Bullenberge“ Gilster sowie zahlreiche Schnappschüsse bis hin zum ersten öffentlichen Aufstellen des Maibaums am 1. Mai 2000.

„Hoya kann stolz sein auf die um Thomas Stukenborg gegründete Bärenkappenkompanie“, sagte Harald Jüttner zu deren Gründung im Jahr 2003. Insgesamt zähle der Bürgerverein heute 586 Mitglieder, davon gehören 119 dem ersten, 125 dem zweiten, 140 dem dritten, 202 dem vierten und 50 der Bärenkappenkompanie an.

Gemeinsam mit Museumsleiterin Ulrike Taenzer präsentierte Harald Jüttner das Plakat zu einer Sonderausstellung des Heimatmuseums Grafschaft Hoya, die vom 7. Mai bis zum 15. Oktober unter dem Motto „400 Jahre und mehr – Bürgerschießen in Hoya“ in den Museumsräumen des früheren Von-Staffhorstschen Gutshauses an der Kirchstraße stattfindet. Letzteres ist auf dem Plakat als Logo abgebildet (siehe Bild). Im Mittelpunkt des Posters steht eine stilisierte Zielscheibe mit vier historischen Fotos aus dem Reigen der Bürgervereinsgeschichte. Den Mittelpunkt der Scheibe bildet eine alte Zeitungsanzeige mit der Aufforderung „Einwohner Hoya’s – Fahnen raus!“. Im unteren Teil sticht mit den Farben Rot und Grün eines der Erkennungszeichen aus der Werbung des diesjährigen Bürgerschießens ins Auge: die Kokarde mit Eichenlaub.