Am 7. Mai eröffnet die Ausstellung zum Jubiläumsbürgerschießen

Von: Horst Friedrichs

Von dem Bärenkappenträger im Heimatmuseum haben Ausstellungsbesucher nichts zu befürchten. Das beweisen Museumsleiterin Ulrike Taenzer und Vereinsvorsitzender Paul-Christoph Preuß, indem sie sich das Handwerkszeug des „Pappkameraden“, die Axt, ausgeliehen haben. Damit wurden einst Hindernisse aus dem Weg geräumt, als die Bärenkappenträger noch ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen hatten. © horst friedrichs

Hoya – Was der Bärenkappenträger mit zwei Äxten macht, ist sein Geheimnis. Und er wird es auch nicht lüften, denn er ist ein Pappkamerad. Ein gut ausgerüsteter allerdings, wie er dasteht, im Heimatmuseum Grafschaft Hoya (Im Park 1).

In voller Montur begrüßt er Ausstellungsbesucher, mit schwerer Lederschürze und der mächtigen Mütze aus dem Fell jenes Raubtiers, das zu mittelalterlichen Zeiten hierzulande noch heimisch gewesen sein soll. Daran erinnern die Bärentatzen im Wappen der Stadt Hoya, aber auch in so manchen Wappen der näheren und weiteren Umgebung. An den bärigen Symbolen lässt sich noch heute ablesen, wie groß der Machtbereich der Hoyaer Grafen einst war.

Der Anfang des heimischen Bürgerschießens reicht wohl bis zum Ende des Grafengeschlechts von Hoya zurück, wie die Chronisten aus Anlass des 400-jährigen Bürgerschießenjubiläums ermittelt haben.

Diesem Anlass ist eine Ausstellung gewidmet, die am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr im Heimatmuseum der Grafschaft Hoya eröffnet wird. Die Ausstellung trägt den Titel „400 Jahre und mehr: Bürgerschießen in Hoya“. Damit lässt sich auch die Andeutung verbinden, dass die Geschichte des Hoyaer Bürgerschießens mutmaßlich weiter zurückreicht als bis zum Ursprung der ersten Plakette, die 1621 angefertigt wurde und seither die Königskette der Bürgerschützen in der Grafenstadt ziert.

Weil Corona der punktgenauen 400-Jahr-Feier 2021 einen Strich durch die Rechnung machte, wird das Jubiläum nun mit umso größerem Engagement der Veranstalter und aller Beteiligten vorbereitet. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli findet das „Vier-Jahrhunderte-Fest“ in glanzvollem Rahmen im Hoyaer Bürgerpark statt.

Zur Vorfreude auf das große Ereignis trägt schon ab Sonntag die Ausstellung im Heimatmuseum bei. Einzelheiten darüber schilderten jetzt Museumsleiterin Ulrike Taenzer und Paul-Christoph Preuß vom Vereinsvorstand während eines Pressegesprächs im Museumscafé. „Wir wollen etwas für Hoya tun“, umschreibt Ulrike Taenzer die Motivation für die Ausstellung. „Zwar muss die Stadt nicht mehr verteidigt werden wie früher durch die Bürgerschützen, aber es ist eine andere Art von Verantwortung, der wir uns stellen.“

Noch sind die Vorbereitungen in den Museumsräumen nicht abgeschlossen, doch ein Großteil der Ausstellungsstücke befindet sich bereits an Ort und Stelle. Von „Kleinteilen“ wie Orden und Ehrenzeichen bis zur großen, farbenprächtigen Fahne des zweiten Viertels aus dem Neugründungsjahr 1954 reicht die Bandbreite des Gezeigten. Zeitungsausschnitte, Programme und zünftige Kleidungsstücke zählen zudem ebenso wie eine Vielzahl von Fotos zur Ausstellung.

Ein Original-Nachtwächterhorn erinnert an vergangene Zeiten, und praktische Haushaltsgeräte, die es in den 50er- und 60er-Jahren beim Preisschießen zu gewinnen gab, runden das Gesamtbild ab.

Zum Ausstellungsstart am 7. Mai wird das Museum bereits um 15 Uhr geöffnet. Eine halbe Stunde später folgen die offizielle Eröffnung mit einer Einführung sowie ein geselliges Beisammensein. Das Museum ist anschließend regulär sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Besuche unter der Woche sind nach Rücksprache möglich. Zu sehen ist die Ausstellung „400 Jahre und mehr: Bürgerschießen in Hoya“ bis zum 15. Oktober.

Zusätzlich können Interessierte in der Zeit vom 21. Mai bis zum 11. Juni im Museumscafé die Kabinettsausstellung „Weitsprung“ mit Werken des Malers und Bildhauers Mayk Intemann aus Hoyerhagen bestaunen. Auch während des „Picknicks im Park“ am 21. Mai wird das Museum anlässlich des internationalen Museumstags geöffnet sein.