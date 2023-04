Startschuss für die Bürgerenergiegenossenschaft: Erstes Projekt für 2023 geplant

Von: Nala Harries

Der neue Vorstand (von links): Vorsitzender Carsten Kaminski, Jürgen Helmbold und Kurt Schröder. © landkraft

Samtgemeinde – Der Saal des Gasthauses Lindenhof in Hoya war am Donnerstag gerappelt voll, kaum ein Sitzplatz war noch frei, als die Initiatoren der neuen Bürgerenergiegenossenschaft „Landkraft Bürgerenergien Hoyaer Land i.G.“ die Gründungsversammlung abhielten. „Der Abend war ein voller Erfolg“, teilt Carsten Kaminski, der frisch gebackene Vorsitzende der Genossenschaft, mit.

Schon im Vorfeld des Treffens hätten der Gruppe mehr als 90 Absichtserklärungen von Interessierten vorgelegen, die damit eine Mitgliedschaft beantragten. Während der Versammlung seien noch weitere zehn dazu gekommen. „Damit verfügt die Bürgerenergiegenossenschaft zum Start über ein Kapital von mehr als 120 000 Euro“, rechnet Kaminski vor. Denn bei Eintritt müssten jeweils mindestens zehn Anteile à 100 Euro erworben werden.

Das erste Projekt soll noch in diesem Jahr in die Umsetzung gehen. Dabei handele es sich um die Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Hoyerhagen.

Das soll jedoch nicht alles gewesen sein, denn die neue Bürgerenergiegenossenschaft hat bereits weitere Projekte in Planung, die nach der Gründung und der im nächsten Schritt anstehenden Eintragung in das Genossenschaftsregister angegangen werden sollen. Dazu zähle unter anderem die Errichtung einer neuen größere PV-Freiflächenanlage.

Die Initiatoren knüpften zudem vor der Versammlung Kontakte zu anderen Akteuren in der Region und konnten ein regional verwurzeltes Unternehmen aus der Windkraft-Branche für eine Zusammenarbeit gewinnen. „Dieses möchte der Genossenschaft die Möglichkeit geben, sich an einem Windpark zu beteiligen und Anteile an uns abtreten“, erläutert der Vorsitzende.

Wie Carsten Kaminski erklärt, sei es vielen Bürgern wichtig, eine Option zu erhalten, sich an den inzwischen weit verbreiteten Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie zu beteiligen. Und genau an diesem Punkt setzt die neue Genossenschaft „Landkraft Bürgerenergien Hoyaer Land“ mit ihrem Motto „Von und für Menschen aus der Region“ an. „Wir wollen es dem ,normalen‘ Bürger ermöglichen, an der regionalen Energieerzeugung teilzuhaben und nicht nur die Eingriffe in das Landschaftsbild hinzunehmen, ohne einen direkten Vorteil daraus zu erzielen“, sagt Kaminski.

Die Bürgerenergiegenossenschaft gab bei der Versammlung außerdem bekannt, dass für Interessierte zukünftig regelmäßig ein sogenannter Bürgerenergie-Stammtisch eingerichtet werden soll. Geplant ist, bei den Treffen über weitere Projekte in der Region zu informieren. Termin und Ort des ersten Stammtisches gibt die Genossenschaft in Kürze bekannt. In diesem Rahmen sei es darüber hinaus möglich, eine Mitgliedschaft zu beantragen, so Kaminski. Interessierte finden einen entsprechenden Antrag aber auch online über die Website der Genossenschaft unter www. landkraft.org.

Wahlergebnisse

Geschäftsführender Vorstand: Den Vorsitz hat Carsten Kaminski (Eitzendorf), weitere Mitglieder sind: Jürgen Helmbold (Hoyerhagen) und Kurt Schröder (Warpe).

Aufsichtsrat: Vorsitzender Heinz Werner (Hoyerhagen), Stellvertreterin ist Daniela Benne (Hassel). Weitere Mitglieder sind: Karl-Heinz Brüns-Stadler (Bücken), Harm-Peter Büchner (Hoyerhagen), Ehler Harms (Schweringen) und Helmut Schomburg (Eystrup)