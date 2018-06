Bücken steht unter weiblicher Regentschaft

Vier Tage lang feierte das Schützencorps Bücken jetzt Schützenfest. Nach dem Kommers und dem Zapfenstreich am ersten Festtag näherte sich am Tag drauf das Ende der Regentschaft von Steffen Thies. Es gab mehr als 30 Königsanwärter im Umschießen, teilt Annika Meyer für den Verein mit. Letztlich setzte sich Yvonne Thies, die Ehefrau von Steffen Thies, durch. Sie ist die zweite Königin in der Geschichte des Schützenchorps Bücken von 1858. Sie wählte als Begleiterinnen Ricarda Duske und Kathrin Schumacher. „Ein weibliches Trio ist einmalig“, betonte Hauptmann Lars Grasmeder. Die weibliche Regentschaft wurde um die Jugendkönigin Lara Otto erweitert, die am Abend mit Prinzgemahl Claas Ottermann und den Begleitern Mattes Ottermann und Faith Pastian mehr als 400 Gäste beim Jugendball begrüßte. Der dritte Festtag begann mit einem Ummarsch des Kinderkönigs Marius Knüppel und seiner Königin Bentje Knüppel sowie den Begleitern Jendrik Neumann und Justus Meyer. Im Zelt gab es dann ein buntes Programm für die Kinder. Am Abend fand zunächst ein Public Viewing statt, bevor der gut besuchte Königsball eröffnet wurde. Die Partyband „Pour Toujour“ spielte. Die Schützen feierten bis in die frühen Morgenstunden. Den Abschluss des Fests bildete der große Ummarsch durch den Flecken. Die Feuerwehrkapelle Holtorf und der Spielmannszug des MTV Bücken begleiteten die rund 200 Ausmarschierer. Auf dem Festplatz gab es eine Stärkung und Musik der Feuerwehrkapelle Bruchhausen-Vilsen. Nach einem Matjesessen und einem Festball mit DJ Björn klang die fünfte Bücker Jahreszeit gegen Mitternacht aus. Das Bild zeigt die Majestäten und Begleiter (sitzend, v. l.): Faith Pastian, Lara Otto, Claas Ottermann, Mattes Ottermann, Ricarda Duske , Yvonne und Steffen Thies, Kathrin Schumacher, Justus Meyer, Bentje Knüppel und Jendrik Neumann. Es fehlt Marius Knüppel. - Foto: Annika Meyer