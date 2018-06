Bücken hat eine neue Pastorin

Birgit Klostermeier führt Ann Kristin Mundt ins Amt ein

+ © Kirchenspiel Bücken Pastorin Ann Kristin Mundt (3. v. l.), Landessuperintendentin Dr. Birgit Klostermeier (2. v. l.), Superintendent Jörn-Michael Schröder sowie Freunde und Kollegen Mundts. © Kirchenspiel Bücken

Bücken - Wenn die Stiftskirche in Bücken nicht erst am Sonntag, sondern bereits am Samstag gut besucht ist, kann das nur einen besonderen Grund haben. Dieser besondere Grund war am vergangenen Wochenende die Ordination der neuen Bücker Pastorin Ann Kristin Mundt. Sie löst Pastor Paul-Gerhard Meißner nach 22 Jahren im Amt ab.