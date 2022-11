Budenzauber Eystrup zum Start in den Advent

Teilen

Die Initiative Eystrup hat am vergangenen Sonnabend den traditionellen „Budenzauber“ organisiert und stimmungsvoll die Adventszeit eingeläutet. Wenn der Weihnachtsmann kleine und große Leute mit süßen Tüten beschenkt, der Posaunenchor Eystrup unter Leitung von Heinz Breitlow auf dem Weihnachtstruck musiziert, überhaupt der gesamte Eystruper Marktplatz zum stimmungsvollen Treffpunkt wird und warm eingemummelten Besucher auch von auswärts eintreffen: dann ist wieder Budenzauber in Eystrup, ein Markt mit Fokus auf Weihnachten, der stets am Sonnabend vor dem ersten Advent abgehalten und der sich über die Jahre zu einem echten Besuchermagnet entwickelt hat.

1 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

2 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

3 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

4 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

5 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

6 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

7 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

8 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

9 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

10 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

11 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

12 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

13 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

14 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

15 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

16 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

17 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

18 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

19 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

20 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

21 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

22 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

23 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

24 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

25 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

26 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

27 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

28 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

29 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

30 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

31 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

32 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

33 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann

34 / 34 Budenzauber Eystrup: stimmungsvolle Einstimmung in den Advent © Christel Niemann