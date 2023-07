Buchprojekt vollendet: MBO-Schüler veröffentlichen „Marions Kieselsteine“

Von: Nala Harries

Freuen sich über das Ergebnis ihrer knapp einjährigen Arbeit: Die Siebtklässler der Marion-Blumenthal-Oberschule mit (von links) Michael und Sylke Linke von der Museumsdruckerei Hoya sowie Lehrerin Karolin Greis. © nala harries

Hoya – Nach viele arbeitsreichen Tagen ist es nun soweit: Die Schüler der Klasse 7d der Marion-Blumenthal-Oberschule (MBO) Hoya halten das Ergebnis ihrer knapp einjährigen Bemühungen in den Händen. Kurz vor der Zeugnisausgabe überreichte Lehrerin Karolin Greis gestern jedem der 24 Jugendlichen ein Exemplar ihres gebundenen Werks mit dem Titel „Marions Kieselsteine“. An diesem Buchprojekt hatten sie unter anderem gemeinsam mit Michael und Sylke Linke von der Museumsdruckerei Hoya getüftelt (wir berichteten).

In dem Buch ist die Geschichte von Marion Blumenthal-Lazan, der Namensgeberin der Schule, zu lesen – in leicht verständlicher Sprache und mit vielen von den Schülern angefertigten Bildern versehen. Auf diese Weise ist ein Werk für jedermann entstanden, und auch Kindern ab der dritten Klasse kann so das Leben von Marion Blumenthal-Lazan nähergebracht werden. Die ehemalige Hoyaerin ist eine der wenigen Zeitzeuginnen aus der Zeit des Nationalsozialismus, die heute noch am Leben sind. In ihrem Buch „Vier kleine Kiesel“, mit dem sich die Schüler auseinandersetzten, erzählt sie die Geschichte der Verfolgung ihrer Familie.

Das 41 Seiten umfassende Buch enthält zahlreiche Linolschnitt-Drucke der Schüler. © Nala Harries

Bei der Erstellung des Werkes setzte die Klasse auf die Mithilfe der Museumsdruckerei, in deren Räumlichkeiten sie an den historischen Maschinen arbeitete, die Schrift setzte und Linoleum-Schnitte für die Bebilderung anfertigte. „Die Linolschnitte haben am meisten Spaß gemacht“, sagte ein Schüler. Eine weitere Teenagerin fand, dass das Projekt im Allgemeinen „sehr schön“ war. „Das war mal etwas anderes“, unterstrich sie. Auch die bunten Kittel, die die Jugendlichen während der Arbeit in der Druckerei tragen mussten, kamen gut an. „Die waren sehr lustig“, verdeutlichte einer von ihnen.

Zudem hatten die Schüler während ihres Projekts regelmäßig Kontakt zu Marion Blumenthal-Lazan, die mittlerweile in New York lebt. „Sie ist begeistert von dem Ergebnis und lobt das Engagement“, gibt Lehrerin Karolin Greis aus den Gesprächen wieder. Und auch Michael und Sylke Linke sind begeistert. „Es ist toll, wie die Schüler nun ihre eigenen Bilder in dem Buch entdecken“, meint Sylke Linke erfreut, die ebenso wie ihr Mann durch die Zusammenarbeit eine Bindung zu den Jugendlichen aufgebaut hat.

Insgesamt sind 480 Exemplare des 41 Seiten umfassenden Buches „Marions Kieselsteine“ gedruckt worden. Interessierte können diese zukünftig sowohl in der „Leserei“, im Schreibwarengeschäft Brüggemann oder beim Augenoptiker Huth in Hoya für 17,50 Euro erwerben.

Weitere Infos zum Projekt gibt es unter www. museumsdruckerei-hoya.de