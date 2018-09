„Brückenschlag“ zum Jubiläum

Sollte das Wetter auch in diesem Jahr mitspielen, kommen sicherlich wieder viele Besucher zum Herbstmarkt in die Grafenstadt. Zeitgleich findet der Katharinenmarkt rund um den Bürgerpark statt. J Archivfotos: Lydia Cramer

Hoya - Schon wieder ist ein Jahr vergangen und der Sommer fast vorbei. In Hoya bedeutet das, dass wieder der Katharinen- und der Herbstmarkt kurz bevorstehen. Zu Letzterem lädt die Fördergemeinschaft der Stadt Hoya in diesem Jahr für Sonntag,16. September, in die Innenstadt ein.

Zeitgleich mit einem Flohmarkt beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr. Zum Start werden die Musiker der Band „Rock 4 U“ auf der Bühne am Centralplatz stehen und für Stimmung sorgen.

Die Lange Straße fungiert als Flohmarktmeile. Beginnend bei „Weber & Wohlers“ (Lange Straße 59) auf den Fußwegen rechts und links der Straße bis zum Kaufhaus „Magro“ (Lange Straße 25) dürfen die überwiegend privaten Straßenhändler ihre Waren anbieten und verkaufen. Der Guder-Parkplatz ist ebenfalls als Verkaufsfläche ausgewiesen. Die Flohmarktordnung und weitere Informationen sind auf der Internetseite www.hoyaohja.de zu finden.

Alle Kinder dürfen sich am Zwergenbrunnen vor der Grundschule über einen Bungee-Jumper (eine Art Tramplin) und ein Karussell freuen.

Außerdem gibt es am Zwergenbrunnen ein weiteres Highlight: eine Eisblock-Challenge. Dabei handelt es sich um eine Aktion in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Mittelweser. Was genau dahinter steckt, wird noch nicht verraten.

Das Clown-Comedy-Complott aus Bücken sorgt mit Walking-Acts in der Stadt den ganzen Nachmittag für Unterhaltung.

Der Kunst- und Bauernmarkt beginnt am Centralplatz und erstreckt sich bis in die Deichstraße hinein. Kunsthandwerker und Hobbykünstler bieten dort ihre Waren an. Dekorationsartikel für Haus und Garten aus unterschiedlichen Materialen, Schmuck, handgefertigte Kinderkleidung, Karten und mehr können dort erworben werden.

Eine kleine Auswahl nostalgischer Oldtimer können interessierte Besucher ebenso bestaunen. Freunde historischer Fahrzeuge haben des Weiteren die Möglichkeit, mit dem Kaffkieker anzureisen. Er fährt am Sonntag nach Fahrplan von Syke über Bruchhausen-Vilsen nach Hoya sowie von Eystrup nach Hoya. Auskünfte zum Fahrplan finden alle Interessierten unter www.vgh-hoya.de oder im Reisebüro der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Telefon 0421/93550.

Eine Tombola mit attraktiven Preisen für die Gewinner bereichert zudem den Herbstmarkt.

Ein vielfältiges Angebot an Getränken, Imbiss- und Pizzaständen sowie Kaffee und Kuchen rundet das Angebot ab.

Auch im Jubiläumsjahr der Fördergemeinschaft Hoya, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, steht die Veranstaltung unter dem Motto „Brückenschlag“ in Verbindung mit dem Katharinenmarkt. Das Mittelalterspektakel findet im Bürgerpark am Kulturzentrum Martinskirche statt. J reg