Konzert des JBG in voll besetzter Aula

Von Broadway bis Beethoven

+ © Vivian Krause Beim Sommerkonzert des Johann-Beckmann-Gymnasiums in der Aula des Schulzentrums zeigten Bläserklassen, das Blasorchester (oben) und die Schulband „The Jammer“ (Bilder unten) ihr Können. © Vivian Krause

Hoya - Von Vivian Krause. Stille in der Aula des Schulzentrums in Hoya. Die Finger von Elisa Polthier ruhen auf den Tasten des Klaviers, das in der Ecke steht. Dann erklingen die ersten Töne einer Eigenkomposition der Schülerin. Die Blicke der Zuhörer haften an der Musikerin, am Fußboden, an der Decke, einige schließen die Augen. Was für ein berührender Moment beim Sommerkonzert des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) am Donnerstagabend!