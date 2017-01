Brennender Whirlpool in Bücken: War es Brandstiftung?

Bücken - Ein Whirlpool stand am Samstag in Bücken in Flammen. Gegen 15 Uhr rückten die Feuerwehren Bücken, Hoya und Duddenhausen unter dem Einsatzstichwort „Gebäudebrand“ zu dem seit Jahren leerstehenden Haus aus, in dem der mit Sperrmüll und Unrat gefüllte Pool stand.

Die 85 Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Vor Ort war auch die Johanniter-Schnelleinsatzgruppe Hoya. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Den Einsatz leitete Bückens Ortsbrandmeister Jan Schumacher.

Wegen starker Rauchentwicklung nutzten die Brandschützer einen Lüfter. Nachdem sie mit einer Wärmebildkamera und durch das Öffnen der Zwischendecke festgestellt hatten, dass es keine Glutnester gab, beendeten die Feuerwehrleute den Einsatz nach etwa anderthalb Stunden.

