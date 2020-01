Mercedes-Kombi gerät in Flammen und wird schwer beschädigt

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Mittwoch in Eystrup (Landkreis Nienburg) gekommen. Dabei ist ein Mercedes-Kombi schwer beschädigt worden, heißt es von der Feuerwehr.

Eystrup - Zur Einsatzstelle an die Hauptstraße in Eystrup rückten am frühen Mittwochnachmittag die Feuerwehr Eystrup und die Polizei aus Hoya an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Mercedes-Kombi bereits in Flammen.

Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte umgehend das Feuer. Der Mercedes wurde außerdem mit einem Spreizer angehoben und aufgebockt, um den Motorraum auch von unten zu kühlen, berichtet die Feuerwehr. Mit einer Wärmebildkamera ist das Fahrzeug auf weitere Hitzequellen kontrolliert worden.

Mercedes in Flammen: Ölverlust wohl Brandursache

Laut Polizei soll ein Ölverlust die Brandursache gewesen sein. So führte eine Ölspur entlang der Bundesstraße 215 über Gandesbergen, Haßbergen bis nach Drakenburg, von wo der Mercedes-Fahrer gekommen war. Der Mann bemerkte am Ortseingang Eystrup Qualm aus dem Motorraum und stellte den Wagen vor seiner Wohnung ab.